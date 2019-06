Anthony Davis lascia New Orleans: si unisce a LeBron James con i Los Angeles Lakers

Ci sono voluti 6 mesi, ma alla fine Anthony Davis arriverà esattamente dove voleva andare: nella prossima stagione, giocherà al fianco di LeBron James con la canotta dei Los Angeles Lakers. The Unibrow dà l'addio a New Orleans dopo sette stagioni di tentativi infruttuosi di costruire una contender attorno a lui, sette stagioni segnate da problemi legati a infortuni, chimiche di squadra introvabili, un livello medio della Western Conference sempre più alto e un mercato, quella della Louisiana, non così forte da riuscire a calamitare l'interesse dei principali free-agent: con AD, i Pelicans hanno raggiunto i playoff in due sole occasioni, ritrovandosi poi sempre travolti dai Golden State Warriors (4-0 al primo turno nel 2015 e 4-1 in semifinale di Conference nel 2018).

Per arrivare a Davis, i Lakers hanno però smembrato il nucleo della squadra, mettendo sul piatto Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart e la quarta scelta del draft del prossimo 21 giugno, una mossa, quest'ultima, che ha permesso di salvare Kyle Kuzma, pedina che i gialloviola sono sempre stati restii a inserire nella trattativa. L'affare potrà essere ufficializzato soltanto dopo il prossimo 6 luglio.

Los Angeles potrà presentarsi ai blocchi di partenza della prossima stagione con due superstar e aspettative molto più alte di quelle che l'hanno vista naufragare tra gennaio e febbraio, ma molto dipenderà dal supporting-cast che verrà costruito attorno al duo James-Davis: in questo momento, i gialloviola hanno soltanto altri tre giocatori sotto contratto (Mo Wagner, Kyle Kuzma e Isaac Bonga), ma anche una trentina di milioni per agire sul mercato, con un occhio ben aperto sulla situazione relativa a Jimmy Butler, che ha scelto di non avvalersi della player-option con i Philadelphia 76ers per testare la free-agency.

Di contro, i New Orleans Pelicans avranno a disposizione la prima e la quarta scelta al draft: Zion Williamson è una presa sicura, ma la numero 4 potrebbe essere spesa all'interno di un'altra trade per inserire un giocatore di livello che possa contribuire sin da subito in un ambiente molto giovane ma dal grande potenziale in prospettiva.