Basket, NBA: Austin Rivers lascia Phoenix e firma con Houston

Tre squadre nel giro di una decina di giorni per Austin Rivers. Coinvolto nella trade che ha spedito Trevor Ariza a Washington, il figlio di Doc è stato tagliato da Phoenix e ha firmato fino al termine della stagione con gli Houston Rockets. Rivers, che ha lasciato i Los Angeles Clippers in estate, sta viaggiando a 7.2 punti con il 39% dal campo in questa stagione, numeri ampiamente al ribasso rispetto a quelli fatti segnare l'anno scorso.