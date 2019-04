Basket NBA, Lakers: ufficiale divorzio con coach Luke Walton

E' ufficiale il divorzio tra i Los Angeles Lakers e Luke Walton. Il club gialloviola ha annunciato la separazione consensuale con il coach. L'addio arriva al termine di una settimana tumultuosa, con le dimissioni annunciate dal presidente Magic Johnson. "Ringraziamo Luke per il suo servizio negli ultimi tre anni", ha dichiarato il general manager dei Lakers Rob Pelinka. "Gli auguriamo il meglio per il futuro".

Walton guidava la squadra dal 2016. I Lakers non sono riusciti a qualificarsi per i playoff per la sesta stagione consecutiva. "Voglio ringraziare Jeanie Buss per avermi dato l'opportunità di allenare i Lakers", il commento di Walton. "Questa franchigia e la città saranno sempre speciali per me e la mia famiglia". Tra i candidati alla successione Tyronn Lue, ex tecnico di Cleveland e Monty Williams, attuale vice a Philadelphia.