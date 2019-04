I Toronto Raptors riprendono il controllo della serie contro gli Orlando Magic vincendo gara-3 in trasferta in Florida con il punteggio di 98-93. Pascal Siakam, sempre più in corsa per il premio di giocatore più migliorato della stagione, gioca una partita straordinaria da 30 punti e 11 rimbalzi con 13/20 dal campo, compreso il canestro decisivo a 1'30" dalla sirena: i Raptors scavano il break con un parziale di 16-0 infilato alla metà del terzo periodo e, nel finale, resistono al tentativo di rimonta avversario. Kawhi Leonard, rallentato da problemi influenzali, chiude con una doppia-doppia da 16 punti e 10 rimbalzi, ma pesantemente sporcata dal 5/19 al tiro e 6 palle perse. Su sponda Magic, 24 punti dalla panchina dell'ex, Terrence Ross, e 22 con 14 rimbalzi e 6 assist di Nik Vucevic.

Successo esterno anche per i Boston Celtics, che sbancano la Bankers Life Fieldhouse 104-96 e si portano sul 3-0 nella serie contro gli Indiana Pacers. Partita schizofrenica, con i Celtics a +13 a fine primo quarto (41-28) ma poi rimontati da un grande secondo periodo dei padroni di casa, che mettono la testa avanti all'intervallo lungo grazie a un parziale di 33-18. Nel terzo periodo, però, la difesa di Boston torna a mordere come successo nelle prime due gare della serie: Indiana si ferma a soli 12 punti segnati e i biancoverdi allungano verso la vittoria. Kyrie Irving chiude con una doppia-doppia da 19 punti e 10 assist, concentrando le attenzioni difensive dei Pacers: c'è dunque spazio per pungere per Jaylen Brown (23 con 8/9 dal campo) e Jayson Tatum (18 con 7 rimbalzi). Per Indiana, 19 punti dalla panchina di Tyreke Evans e 15 per Bojan Bogdanovic.

Spostandoci a Ovest, gli Oklahoma City Thunder riaprono i conti con i Portland Trail Blazers vincendo 120-108 la prima gara casalinga della serie. Reduce da una partita da lui stessa definita "inaccettabile" in gara-2, Russell Westbrook si riscatta con una prestazione da 33 punti e 11 rimbalzi, cui si aggiungono i 18 di Jerami Grant e i 17 di un positivo Dennis Schroeder dalla panchina. Paul George contribuisce con 22 punti raccolti in maggior parte dalla lunetta (14/17), complice un triste 3/16 dal campo. Portland, che perde l'inerzia del match subendo un parziale di 17-28 nel secondo periodo, ha 32 punti da Damian Lillard, 21 da CJ McCollum e 19 da Enes Kanter.

I risultati della notte NBA: