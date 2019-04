Bucks-Celtics, Raptors-Sixers: i pronostici delle semifinali della Eastern Conference

(1) Milwaukee Bucks vs. (4) Boston Celtics

Pronostico: 4-2 Milwaukee

Dopo gli sweep al primo turno con Detroit e Indiana, Milwaukee e Boston si ritrovano al crocevia della stagione: sarà veramente l’anno che i Bucks attendono dal 1973, quando vinsero il primo e unico anello con Kareem Abdul-Jabber e Oscar Robertson, o saranno i Celtics a riempire il vuoto di potere lasciato dall’addio di LeBron James alla Eastern Conference ridiventando squadra nei playoff dopo una regular-season molto problematica? Le indicazioni fornite dal primo turno sembrano andare in entrambe le direzioni: perché se da una parte i Bucks hanno mostrato un livello di pallacanestro unito a una fame di vittoria con pochi eguali anche nell’élite della Lega, dall’altra i Celtics hanno piegato un osso molto duro come Indiana con molta più facilità del previsto, ritrovando la leadership di Kyrie Irving unita all’ottimo supporto di Jayson Tatum, più le risposte molto positive di Gordon Hayward e Marcus Morris dalla panchina. La serie tenderà comunque a decidersi nella metacampo difensiva, dove entrambe le squadre possono schierare le loro armi migliori: Milwaukee è stata la miglior difesa della Lega per tutto l’anno, ma anche Boston sembra aver pienamente ritrovato il suo spirito nella serie con i Pacers.

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks-Boston CelticsGetty Images

(2) Toronto Raptors vs. (3) Philadelphia 76ers

Pronostico: 4-3 Toronto

Anche Toronto e Philadelphia si affacciano alle semifinali dopo aver seguito lo stesso spartito al primo turno, con le sconfitte in gara-1 e il successivo filotto di quattro vittorie consecutive per piegare rispettivamente Orlando e Brooklyn. Entrambe le squadre hanno grande potenza di fuoco e, sulla carta, potrebbe essere una serie dall’andamento schizofrenico, risolvibile anche in gara-7. Toronto, miglior difesa finora dei playoff e quarta in regular-season, ha la fisicità necessaria da opporre a Joel Embiid (anche se frenato da un ginocchio problematico) e, in generale, allo stile di pallacanestro bully-ball dei Sixers; d’altro canto, Phila, che in difesa ha qualche lacuna di troppo se raffrontata al potenziale offensivo del suo starting-five, si può accoppiare meglio a una squadra meno eclettica e dipendente dal tiro da tre punti rispetto a Brooklyn. I Raptors hanno una panchina più profonda, e questo, alla lunga, potrebbe fare la differenza. Per gli intenditori, lo scontro Kawhi Leonard-Jimmy Butler promette scintille, ma molto di questa serie potrebbe passare anche tra la coppia in rampa di lancio, Paskal Siakam-Tobias Harris.