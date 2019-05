CJ McCollum trascina Portland sul campo di Denver, parità ristabilita nella serie (1-1)

Successo esterno in gara-2 della sfida tra Denver Nuggets e Portland Trail Blazers, semifinale della Western Conference dei Playoff NBA 2018-2019. La formazione allenata da Terry Stotts si impone con il punteggio di 90-97 replicando al successo degli uomini di Michael Malone nella partita di apertura, ristabilendo l’equilibrio nella serie (1-1) e volgendo a proprio favore il fattore campo in attesa dei prossimi due incontri da giocare in casa. La squadra ospite conduce sin dal primo quarto, approfittando della serata negativa dei padroni di casa e guadagnando il successo grazie alle prestazioni di CJ McCollum (20 punti), Enes Kanter (15 punti), Rodney Hood (15 punti) e Damian Lillard (14 punti). Tra le fila dei Nuggets Nikola Jokic (16 punti, 14 rimbalzi) sfiora ancora una volta la tripla doppia risultando però meno brillante rispetto alle ultime partite.

Dopo l’iniziale vantaggio dei Nuggets (10-7), la squadra di Stotts prende il controllo delle operazioni: Kanter e McCollum confezionano il sorpasso, quindi cinque punti consecutivi di Harkless segnano l’allungo (12-19). Jokic fatica ad entrare in partita, mentre Portland continua a premere sull’acceleratore e chiude il primo quarto sul 28-23. Il secondo quarto rappresenta un vero e proprio incubo per la formazione di Malone che segna il peggior parziale della propria storia nei playoff mettendo a referto soltanto 12 punti (5/23 dal campo e 0/10 dall’arco). Gli ospiti ne approfittano e si portano sul +15 all’intervallo (35-50), con il pubblico del Pepsi Center che manifesta fischiando il proprio disappunto.

La partita rimane piuttosto contratta anche nel terzo periodo: Portland controlla senza grandi difficoltà e conserva praticamente sempre la doppia cifra di vantaggio entrando nell’ultimo periodo sul punteggio di 64-78. Nel frattempo lasciano il campo Torrey Craig tra le fila dei padroni di casa e Maurice Harkless per gli ospiti, il primo per un violento colpo al naso e il secondo per una distorsione alla caviglia. Denver tenta il tutto per tutto nel quarto parziale accorciando progressivamente il margine e arrivando a cinque lunghezze di distacco nell’ultimo minuto (90-95). Nel possesso successivo però due liberi di Hood spengono le speranze dei padroni di casa e segnano il definitivo 90-97.

