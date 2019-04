Da LeBron James a Magic Johnson: il grande fallimento dei Los Angeles Lakers

Partiamo da un paio di numeri. Tra il 1948-49 e il 2013, i Los Angeles Lakers non si sono qualificati ai playoff in sole cinque occasioni. Oggi, i gialloviola sono rimasti fuori dalla griglia playoff per il sesto anno consecutivo, un record in continuo aggiornamento. E poco importa se il record di questa stagione (37-45) è il migliore di tutti gli anni bui, perché all'orizzonte si staglia un'altra estate molto complicata, da affrontare con un nuovo President of Basketball Operations in sostituzione del dimissionario Magic Johnson e, probabilmente, con un nuovo head-coach considerata la posizione molto traballante di Luke Walton, la cui testa (per la proprietà) sarebbe già dovuta cadere da qualche settimana.

Il passo indietro di Magic è stato inaspettato ma poco sorprendente: leggendario in campo, Johnson ha fallito nella sua breve esperienza dietro la scrivania, travolto da una serie di scelte sbagliate e di imprevisti che hanno ingigantito certi errori. Intendiamoci: Magic è stato formidabile nel portare LeBron James in California, restituendo alla franchigia quella superstar che mancava dai tempi del miglior Kobe Bryant, ma la sua "magia" è sostanzialmente finita lì.

I record dei Los Angeles Lakers nelle ultime 6 stagioni

Stagione Record Piazzamento 2013-14 27-55 14° a Ovest 2014-15 21-62 14° a Ovest 2015-16 17-65 15° a Ovest 2016-17 26-56 14° a Ovest 2017-18 35-47 11° a Ovest 2018-19 37-45 10° a Ovest

Una serie di scelte sbagliate

I Lakers sono stati costruiti in maniera disfunzionale sin dal primo giorno del nuovo corso, cominciato con l'addio a D'Angelo Russell (diventato poi un All-Star a Brooklyn, sesta a Est), e la mancata conferma di Brook Lopez, trasformatosi in un 5-stretch che ha contribuito in maniera importante alla fortuna dei Milwaukee Bucks (primi a Est, miglior stagione dagli anni '70), cui si è aggiunta la dipartita di Julius Randle, ora reduce dalla sua miglior stagione della carriera ai Pelicans. Vero è che nell'affare con i Nets i Lakers hanno pescato Kyle Kuzma, probabilmente il miglior asset a disposizione in questo momento, ma l'arrivo di James, e la necessità di essere immediatamente competitivi, ha giocoforza accelerato il processo di sviluppo dei giovani portandolo su binari lontani dalle aspettative.

Una squadra costruita male

I Lakers non sono stati in grado di costruire un supporting-cast capace di amalgamarsi alle caratteristiche del Prescelto, a partire dal mancato arrivo di una co-star: sfumato Paul George la scorsa estate (che pure aveva LA in cima alla lista), a luglio i gialloviola hanno perso le tracce anche di Kawhi Leonard. A completare il roster sono arrivati JaVale McGee e due accentratori di gioco come Lance Stephenson e Rajon Rondo, sulla falsariga contraria ai tradizionali sistemi che hanno sempre affiancato LeBron James a un manipolo di tiratori. La squadra ha retto quando l'arrivo in corsa di Tyson Chandler ha sistemato gli equilibri difensivi, ma il mese di gennaio ha spazzato via quello che ormai sembrava essere un quasi certo ritorno ai playoff. L'infortunio di LeBron e l'uscita allo scoperto di Anthony Davis hanno formato un connubio letale, distruggendo i fragili equilibri costruiti nelle settimane precedenti: quando l'intera squadra è stata messa sul piatto per il Monociglio (senza poi ottenere nulla), lo spogliatoio è totalmente esploso. Al rientro del Re, né i Lakers né LeBron stesso avevano più la stessa anima, e la stagione è precipitata in una spirale sempre più negativa.

LeBron James e il nucleo giovane dei Los Angeles Lakers, con Lonzo Ball, Kyle Kuzma e Brandon Ingram.Getty Images

E adesso...?

I Lakers si affacciano all'estate 2019 con uno dei monte-stipendi più basso della Lega e una qual certa capacità di manovra, ma la gestione del gruppo sarà ora quanto mai fondamentale. Assieme a LeBron James, che intascherà più di 37 milioni di dollari, e ai rookie di quest'anno (Mo Wagner e Isaac Bonga), restano sotto contratto Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma e Josh Hart, ossia lo stesso gruppo di giocatori offerto in blocco a febbraio per Anthony Davis.

La situazione salariale dei Los Angeles Lakers nel 2019-2020

Giocatore Stipendio 2019-20 LeBron James $37,436,858 Lonzo Ball $8,719,320 Brandon Ingram $7,265,485 Luol Deng* $5,000,000 Moritz Wagner $2,066,040 Kyle Kuzma $1,974,600 Josh Hart $1,934,160 Isaac Bonga $1,416,852

*il contratto spalmato di Luol Deng peserà sul contratto dei Lakers fino al 2021-22

Precisando che lo stesso Davis sarà in scadenza nel 2020, il mercato dei free-agent 2019 lascia comunque aperte alcune porte interessanti: nonostante Kevin Durant (player option), Kawhi Leonard (player option) e Klay Thompson (unrestricted) non sembrino particolarmente interessati al momento, i Lakers potrebbero piazzare un doppio colpo con Kyrie Irving e Jimmy Butler, due che hanno lasciato trasparire malumori da tempo nelle rispettive squadre.