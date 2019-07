Dietrofront Kawhi Leonard, firma per "soli" 3 anni coi Clippers: nel 2021 sarà di nuovo free agent

Al contrario di quanto anticipato sabato scorso, Kawhi Leonard non firmerà un quadriennale da 142 milioni di dollari, bensì un triennale da 103 milioni dove al termine della seconda stagione l'MVP delle ultime Finals potrà uscire dal contratto. Quindi nell'estate del 2021 Leonard potrà di nuovo sondare il mercato dei free agent dove dovrebbero esserci altri due campionissimi come LeBron James e Giannis Antetokounmpo. Soprattutto, in quella stessa estate, anche il nuovo compagno di Kawhi ai Clippers, Paul George, avrà la facoltà di uscire dal contratto e diventare free agent. Dunque i Clippers hanno due stagioni per provare a lottare per il titolo e garantire ai due All Star le migliori condizioni per restare.

Quella di Leonard è una scelta intelligente a livello cestistico, ma anche economico: infatti, uscendo dal contratto nell'estate 2021, potrà ridiscutere l'accordo, anche restando ai Clippers. Nel 2021 Kawhi avrà maturato 10 anni di esperienza NBA ed entrerà in quello "status" che permette ai giocatori di chiedere il 35% dell'intero salary cap: quindi Leonard potrà rifirmare per 4 anni e 196 milioni di dollari totali oppure andare altrove per un massimo di 188 milioni.

Una decisione che comunque, va detto, farà perdere altri soldi al nativo di Riverside: fosse rimasto agli Spurs, avrebbe potuto firmare per 221 milioni in 5 anni, fosse rimasto quest'anno ai Raptors poteva prenderne 190 in 4 anni, firmando il massimo coi Clippers poteva incassarne 141 milioni in 4 e invece ha firmato un 2+1 da 103 milioni, senza dimenticare che se nel 2021 decidesse di esercitare la sua player option il massimo che i Clippers potrebbero offrirgli sarebbero 196 milioni di dollari per 4 anni invece di un contratto da 5 per 253 milioni. Scelte sagge, per avere libertà e flessibilità a livello contrattuale, anche lasciando sul tavolo tanti soldi, ad oggi 118 milioni di dollari.