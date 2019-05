Eastern Conference, colpaccio Toronto: espugnata Milwaukee, è 3-2 nella serie

Malgrado la gamba indolenzita a causa della battaglia nelle due precedenti gare casalinghe, Kawhi Leonard mette per la quarta volta un trentello in questa serie delle finali di Eastern Conference e contribuisce in modo fondamentale alla vittoria esterna dei Toronto Raptors per 99-105 sui Milwaukee Bucks in gara-5. L'ex Spurs piazza 35 punti con 5 triple a segno, 7 rimbalzi e 9 assist. I canadesi sono ora in vantaggio 3-2 nella serie. I 21 punti di Fred VanVleet arrivano tutti da sette triple segnate, Kyle Lowry aggiunge 17 punti e ora i Raptors hanno il match point casalingo nella notte tra sabato e domenica per approdare per la prima volta nella loro storia alle finali NBA e per sfidare i campioni in carica dei Golden State Warriors già qualificati. Sarebbe anche la prima volta per una franchigia canadese.

Leonard, che ha segnato 15 punti nell’ultimo quarto, potrebbe andare a giocarsi il secondo anello in carriera dopo averlo vinto coi San Antonio Spurs nel 2014, quando fu oltretutto l’MVP delle finali. I Bucks (per loro 24 punti di Giannis Antetokounmpo, 20 di Eric Bledsoe e 18 punti e 11 rimbalzi di Malcolm Brogdon) perdono per la prima volta in stagione pur essendo stati avanti per 18-4 nel primo quarto e per 63-51 nel terzo. Entrando nell’ultimo minuto di gioco, Toronto è avanti di due lunghezze, ma Marc Gasol mette il primo di due tiri liberi, dopo la palla persa da Milwaukee, Pascal Siakam (14 punti e 13 rimbalzi per lui), stampa la schiacciata del +5 e Lowry due tiri liberi; inutile il layup di Bledsoe prima dell’ultimo libero di Norman Powell.