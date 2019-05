Eastern Conference, Toronto vince gara-4 e pareggia la serie contro Milwaukee

Tutto in parità. I Toronto Raptors si impongono anche in gara-4 e pareggiano la serie contro i Milwaukee Bucks. I canadesi vincono abbastanza nettamente per 120-102 e vanno sul 2-2 ed ora la finale di Eastern Conference ritorna in quel di Milwaukee per una gara-5 che promette scintille.

Fattore campo, dunque, ancora rispettato nella serie. Kyle Lowry è il grande trascinatore dei canadesi con 25 punti a referto. Kawhi Leonard si ferma a “soli” 19 punti, ma è fondamentale il contributo dalla panchina di giocatori come Norman Powell (18 punti) e Serge Ibaka (17). A Milwaukee non bastano i 30 punti di Khris Middleton e la doppia doppia di Giannis Antetokounmpo da 25 punti e 10 rimbalzi.

Kawhi Leonard e Malcolm BrogdonGetty Images

Milwaukee comincia meglio (12-5), ma Toronto pareggia i conti grazie ad un Kyle Lowry ispiratissimo (12 punti nei primi dieci minuti). Si gioca punto a punto e gli attacchi hanno la meglio sulle difese, con il primo quarto che si chiude in favore dei padroni di casa per 32-31. Il secondo quarto si apre con un parziale di 9-0 per Toronto, che si porta sulla doppia cifra di vantaggio grazie a Powell ed Ibaka (41-31). Milwaukee ritorna sul -4 con Middleton ed Hill (48-52), ma è ancora dalla panchina che Toronto ritrova risorse importanti, con Powell che mette la tripla del +9 (59-50). Il finale di quarto vede ancora Lowry protagonista e i Raptors sono avanti 65-55 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi è ancora Toronto ad avere in controllo l’inerzia della partita. Marc Gasol mette la tripla del +14 (76-62), ma Milwaukee ritorna ancora sotto grazie a Middleton. I Bucks arrivano anche sul -6, ma non riescono ad avvicinarsi di più e nel finale di quarto nuovamente Lowry firma l’allungo dei canadesi, che entrano nell’ultimo quarto in vantaggio per 94-81. Ibaka e Powell portano subito Toronto sul +20 (104-84) ed in pratica la partita finisce qui. Toronto amministra il vantaggio e pareggia i conti.

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks 120-102 (32-31, 33-24, 29-26, 26-21)

Toronto: Lowry 25, Leonard 19, Powell 18

Milwaukee: Middleton 30, Antetokounmpo 25, Mirotic 11