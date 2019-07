Gli Houston Rockets prendono Russell Westbrook! Funzionerà l'accoppiata con Harden?

Un'altra bomba arriva dall'NBA: Russell Westbrook agli Houston Rockets! Secondo quanto riportato dall'insider di ESPN Adrian Wojnarowski, i texani prendono l'MVP 2017 e spediscono agli Oklahoma City Thunder il veterano Chris Paul, due prime scelte al Draft 2024 e 2026 (entrambe protette 1-4) e due possibilità di invertire l'ordine di scelta al primo giro nel 2021 e nel 2025. Un'operazione che era nell'aria visto che, dopo lo scambio che ha portato Paul George ai Clippers, Westbrook si era detto favorevole a lasciare OKC. Pareva diretto ai Miami Heat e invece finisce ai Rockets, desiderosi di liberarsi del pesantissimo contratto di Paul: non è comunque detto che CP3 resti ai Thunder e faccia coppia con Danilo Gallinari, potrebbe presto cambiare di nuovo maglia e finire proprio a Miami.

A livello contrattuale non cambia praticamente nulla per le due squadre visto che i giocatori hanno lo stesso salario: Paul guadagnerà 144 milioni per i prossimi 3 anni (ultimo in opzione), Westbrook ha un anno in più, 191 milioni fino al 2023 (ultimo in opzione). Con questa operazione i Rockets rispondono alle manovre di Lakers e Clippers, e si attrezzano per dare l'assalto al titolo NBA, una corsa svanita nelle ultime due stagioni di fronte alla forza dei Golden State Warriors. Viceversa gli Oklahoma City Thunder del general manager Sam Presti entrano in modalità "ricostruzuione" abbassando i costi e accumulando una quantità notevole di prime scelte future al Draft, 11 prime e 4 diritti di "scambio" dal 2020 al 2026.

Harden-Westbrook ancora assieme: funzionerà?

" Ho detto a fine stagione che non saremo rimasti immobili, che dovevamo cercare di migliorare. James e Russ volevano giocare insieme: quest’anno ci divertiremo "

Parole di Tillman Fertitta, proprietario degli Houston Rockets, subito dopo lo scambio che ha portato Westbrook in Texas, un'operazione che pare sia stata fortemente caldeggiata anche da James Harden, desideroso di tornare a far coppia con l'ex compagno ai tempi di Oklahoma City e soprattutto di separarsi da Chris Paul, col quale ci sarebbero stati diversi e duri scontri al termine della passata stagione. Come detto a livello salariale non cambia nulla, i Rockets prendono un giocatore di quattro anni più giovane (Russ ne ha 30, CP3 34) e probabilmente con una forte motivazione all'interno di una nuova avventura: Russ e il Barba hanno giocato assieme nei Thunder dal 2009 al 2012, tre stagioni in cui Oklahoma City ha sempre fatto i playoff (con loro c'era Kevin Durant, ndr) e nel 2012 ha raggiunto le Finals, perse contro i Miami Heat di LeBron James e Dwyane Wade.

Si ritrovano 7 anni dopo e qualche dubbio c'è: a Oklahoma City Harden era semplicemente il "sesto uomo", il giocatore che faceva la stella del secondo quintetto, mentre ora è un potenziale MVP sempre, così come Russ. Come era difficile far coesistere Paul e Harden, sulla carta lo è ancora di più con Westbrook visto che sono due giocatori che amano tenere tanto il pallone in mano, creare, attaccare il ferro, tirare, e hanno gli stessi limiti, ovvero peccare di lucidità nei momenti chiave della gara (più Westbrook in verità) ed essere poco attenti e grintosi in difesa, storicamente una critica che viene fatta ad entrambi. Toccherà a Mike D'Antoni trovare la chimica giusta sul parquet visto che, a quanto pare, i due non vedessero l'ora di condividere di nuovo la stessa maglia.

Via anche Westbrook: a Oklahoma City finisce un'era

Dopo Harden nel 2012 e Durant nel 2016, anche Russell Westbrook saluta Oklahoma City e i Thunder, la franchigia di cui è stato uno dei volti negli ultimi 11 anni, certamente il riferimento dell'intera comunità dopo l'addio di KD. Non aveva più senso che restasse dopo lo scambio di Paul George, era inutile che giocasse ancora per una società che deve abbassare drasticamente i costi dopo tanti anni in territorio di "luxury tax" senza mai vincere nulla (tre eliminazioni al primo turno dei playoff negli ultimi tre anni). Il general manager Sam Presti ha colto la palla al balzo e ha spedito Westbrook a Houston per Paul e altre prime scelte, arrivando potenzialmente a 15 fino al 2026, un tesoretto invidiabile da usare come "assets" sia sul mercato, sia per ricostruire da zero la squadra con giocatori giovani in uscita dal college.

E Chris Paul che fa? CP3, 34 anni, torna nella città che lo aveva idolatrato nel 2004, quando gli allora New Orleans Hornets giocarono a Oklahoma City in seguito all'uragano Kathrina. Se resterà, potrà far coppia con Danilo Gallinari e fare da mentore ai giovani in una squadra che difficilmente farà i playoff; se invece chiederà di andare via per giocare in una squadra potenzialmente da titolo, i Thunder potrebbero accontentarlo e mandarlo magari a Miami insieme a qualche scelta per convincere gli Heat a prenderlo.