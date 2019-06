Golden State non molla: Kevin Durant recupera per gara-5 contro Toronto

Potrebbe essere l’ultima gara della stagione in NBA e Kevin Durant prova a forzare per dare una mano a Golden State. Il numero 35 dei Warrios sarà quindi in campo a Toronto per gara 5, per provare ad allungare la serie e ribaltare la situazione dopo il 3-1 dei Raptors.

Kevin Durant (Golden State Warriors)Getty Images

Durant non gioca una partita dal 9 maggio 2019, per un infortunio al polpaccio, quando realizzò 22 punti in gara 5 contro Houston.