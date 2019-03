Nonostante la vittoria in doppio overtime sui Brooklyn Nets per 148-144, buona per centrare la matematica qualificazione ai playoff, è una serata terribile per i Portland Trail Blazers: Jusuf Nurkic soffre un tremendo infortunio alla gamba (frattura scomposta di tibia e perone) che lo costringerà a un lungo stop, con annesso crollo delle potenzialità della squadra dell'Oregon nella post-season. Il centro bosniaco è comunque il miglior marcatore dei suoi con 32 punti, 16 rimbalzi, 5 assist e 4 stoppate, cui si aggiungono i 31 di Damian Lillard, mentre per i Nets, settimi a Est, non bastano i 39 con 9 rimbalzi e 8 assist di DeAngelo Russell.

Alle spalle dei Blazers, gli Utah Jazz infilano la seconda vittoria consecutiva asfaltando i Phoenix Suns 125-92: Rudy Gobert segna 27 punti con 10 rimbalzi, seguito dai 18 a testa per Derrick Favors e Ricky Rubio. Le curiosità della partita arrivano però da Devin Booker, autore di 59 punti con 19/34 dal campo e unico in doppia cifra dei suoi, e da Jimmer Fredette: alla sua seconda partita dopo il rientro dalla Cina, il prodotto di Brigham Young (college dello Utah) riceve una calorosa ovazione dal pubblico "di casa" di Salt Lake City, ma chiude con soli 6 punti in 14 minuti, con 1/10 dal campo e un plus-minus di -25.

Nonostante una stagione ormai da tempo compromessa, i Memphis Grizzlies continuano a sgambettare le squadre da playoff: nella notte, arriva il successo per 115-103 sugli Oklahoma City Thunder, scivolati ora all'ottavo posto a Ovest. Bruno Caboclo guida la squadra del Tennessee con 24 punti e 11 rimbalzi, cui si aggiungono le doppie-doppie di Jonas Valanciunas (18+14 rimbalzi) e Dorell Wright (18+13 assist). Per OKC, non bastano i 30 punti di Paul George e i 25 dalla panchina di Dennis Schroeder.

Nella Eastern Conference, gli Orlando Magic infilano la quinta vittoria consecutiva e si portano a sola mezza gara di distanza dai Miami Heat e dall'ottavo posto in griglia: battuti 119-98 i Philadelphia 76ers, al secondo ko in fila ma comunque stabili al terzo posto. Nick Vucevic segna 28 punti con 11 rimbalzi, ben supportato dai 24 con 7 assist di Evan Fournier, mentre per i Sixers, privi di Ben Simmons, non servono i 20 con 10 rimbalzi di Joel Embiid.

I risultati della notte:

Orlando Magic-Philadelphia 76ers 119-98

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder 115-103

Utah Jazz-Phoenix Suns 125-92

Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets 148-144 (2OT)