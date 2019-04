Gregg Popovich e il modello Spurs: l’eredità più preziosa della NBA

Nel giro di dieci giorni, Gregg Popovich ha infranto due record: quello per l’espulsione più rapida della storia (63” contro i Denver Nuggets) e quello per il numero di vittorie complessive tra regular-season e play-off (1.413, sempre contro i Nuggets grazie al successo in gara-1), due avvenimenti che ritraggono alla perfezione una delle personalità più forti e importanti della storia della NBA.

Una dinastia senza uguali

Come sempre, partiamo da un numero. Le 1.413 vittorie in carriera non sono tante. Sono semplicemente esagerate considerando il lasso di tempo in cui sono state raccolte. Popovich ha sorpassato Lenny Wilkens in meno di 23 stagioni, nove in meno rispetto al recordman precedente. E lo ha fatto allenando ininterrottamente i San Antonio Spurs a partire dall’ormai lontano 1996. Mentre Wilkens ha dovuto sedere in panchina in 2.665 partite (record pari a .530), a Popovich sono servite quasi 600 gare in meno (1.413/2.098, pari al 67.3% di vittorie), un ruolino di marcia impressionante ottenuto grazie a 22 qualificazioni consecutive alla post-season. Pop ha mancato i playoff soltanto nella stagione inaugurale con gli Spurs, subentrando in corso a Bob Hill nel vano tentativo di salvare un’annata segnata da una serie interminabile di infortuni: San Antonio chiuse con un record di 20-62, buono per ottenere la prima scelta al draft, poi tradotta in Tim Duncan. Fu quella la base per la creazione della dinastia più longeva e vincente nella storia del basket e, assieme ai New England Patriots di Bill Belichick e Tom Brady (6 titoli dal 2000 a oggi), dello sport americano in generale.

La Spurs-culture

Popovich ha vinto 5 anelli ed è stato nominato per 3 volte Coach of the Year (e sarebbero potute essere molte di più se gli americani non fossero così affezionati alle Cinderella stories), ma la sua grandezza va al di là dei titoli: Pop rimarrà nella storia per aver creato un modello di cultura sportiva che continua a resistere da oltre vent’anni e che ha influenzato il resto della NBA. Gli Spurs sono sempre stati presi come termine ultimo di paragone per professionalità, etica del lavoro e capacità di innovazione, doti che hanno permesso allo stesso Popovich di resistere così a lungo all’interno di una Lega in cui le superstar comandano più di chi siede in panchina.

Marco Belinelli ha vinto il titolo con i San Antonio Spurs di Gregg Popovich nel 2014.Getty Images

Pop ha sempre saputo adattare e trasformare il suo gioco in relazione al roster a disposizione e alla normale evoluzione del gioco: ha vinto i primi titoli con un sistema pesante e difensivo passando poi a una pallacanestro perimetrale, leggera e offensiva per conquistare l’anello nel 2014. Ora, conscio del fatto di non poter battere i migliori inseguendo il loro stesso gioco, sta ritornando alle origini, rispolverando un basket più fisico e con più mid-range, allontanandosi dalla ricerca spasmodica del tiro da tre punti, un fondamentale che non lo ha mai appassionato nonostante sia stato uno dei primi ad adottare con continuità un sistema di spaziature per piazzare i tiratori negli angoli e sfruttare la linea più vicina al canestro.

Dal coach ai giocatori: stelle e fatti in casa

Professionalità e genio a parte, la sua bravura e fortuna è stata quella di aver convissuto a lungo con un gruppo di giocatori con capacità e personalità fuori dal comune, a partire da David Robinson per arrivare ai Big Three, con Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili, giocatori perfetti per miscelarsi con il suo credo. Non a caso, sono rimasti assieme per quindici anni.

Gregg Popovich, Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili festeggiano il titolo vinto dai San Antonio Spurs nel 2007 contro i Cleveland CavaliersGetty Images

A tutto questo va aggiunta la capacità unica di ricercare, sviluppare, crescere e valorizzare internamente i giocatori: l’attuale back-court degli Spurs è stato pazientemente costruito “in casa” in un momento in cui la squadra sembrava pronta a essere smantellata dopo la disgregazione dei Big-Three e il voltafaccia di Kawhi Leonard, e (ancora una volta) non è un caso se Marco Belinelli sia ritornato alla corte di Popovich dopo aver vinto il titolo nel 2014. Già, un chiaro segno dell’eccellenza dei San Antonio Spurs, evidente anche nell’enorme coaching-tree di Popovich, che racchiude tutti gli assistenti ingaggiati da altre squadre nel tentativo di avere, in casa propria, un pezzettino di Spurs-culture su cui provare a ricostruire. Qualche nome? Mike Budenholzer (Milwaukee), Brett Brown (Philadelphia), James Borrego (Charlotte), Jim Boylen (San Antonio Spurs).