I 5 motivi per cui i Toronto Raptors possono credere nell’anello NBA

Le quote di Las Vegas danno un pronostico chiuso in favore dei Golden State Warriors, ma dopo aver rimontato dal 2-1 e battuto sulla sirena di gara-7 i Sixers, e infilato quattro vittorie consecutive dopo lo 0-2 iniziale con i Milwaukee Bucks (comprese due rimonte in doppia cifra negli ultimi due successi), i Toronto Raptors approdano alle prime Finals NBA della storia con il vento in poppa e il destino al timone. Ecco cinque motivi per cui è possibile pensare a un upset dei campioni in carica…

1. Kawhi Leonard

Il piatto è apparecchiato per quello che parrebbe essere un incontro con il destino. Kawhi Leonard si ritrova faccia-a-faccia con i Golden State Warriors a due anni di distanza da quella gara-1 delle finali di Conference con i San Antonio Spurs, quando, dopo aver realizzato 26 punti in 24 minuti portando i nero-argento sul +21, si distorse la caviglia ricadendo sul piede di Zaza Pachulia: gli Spurs dilapidarono l’intero vantaggio e, privi della loro superstar, accusarono un contraccolpo psicologico tremendo, perdendo la serie 4-0.

Leonard si presenta al nuovo appuntamento con le stigmate dell’uomo in missione, sospinto dal destino: ha un solo colpo per scrivere la storia dei Toronto Raptors prima della scadenza del contratto che molto probabilmente lo porterà altrove, ma lo sta vivendo come una personalissima battaglia con il fato. In questi playoff sta tenendo medie allucinanti (31.2 punti, 8.8 rimbalzi, 3.8 assist con il 50.7% dal campo) e, se possibile, ha aumentato la propria efficacia con l’accendersi delle serie con Philadelphia e Milwaukee, risultando sempre più decisivo nei momenti cruciali. Quel buzzer-beater contro i Sixers, il primo della storia NBA in una gara-7, segnato in quel modo, con il ricordo di quello invece sbagliato da Vince Carter nella stessa situazione 18 anni prima, è un segno del destino troppo grande per passare inosservato.

La crescita di Kawhi Leonard durante i playoff

Punti Rimbalzi Assist % Regular-season 26.6 7.3 3.3 49.6% Playoff 31.2 8.8 3.8 50.7% Differenza +4.6 +1.5 +0.5 +1.1%

2. Difesa

Eccezion fatta per la serie contro Orlando, dove la diversità di valori in campo era obiettivamente troppo marcata, i Raptors hanno vinto contro Philadelphia e Milwaukee grazie soprattutto al lavoro nella metacampo difensiva. Il quintetto base e i tre principali giocatori di rotazione (Ibaka, Powell e VanVleet) formano una pattuglia di ottimi difensori, perfettamente bilanciati in un mix di esperienza, peso, atletismo e intelligenza tattica. Toronto ha saputo affrontare e adattarsi sia alla bully-ball a basso ritmo di Phila, sia al 5-fuori di Milwaukee ispirato dagli isolamenti di Antetokounmpo, costruendo un “muro” in area alle penetrazioni del greco frutto di un coordinamento difensivo corale di altissimo livello.

I numeri, d’altronde, parlano chiaro: in regular-season, i Raptors sono stati la quarta miglior difesa della Lega con 104.3 punti concessi per 100 possessi, un dato addirittura migliorato nei playoff, dove nessuno ha fatto meglio dei loro 100.1.

L'efficacia difensiva dei Toronto Raptors in stagione e nei playoff

Regular-season Eff. Playoff Eff. Milwaukee 103.0 Toronto 100.1 Utah 103.2 Milwaukee 100.2 Indiana 104.2 Indiana 101.2 Toronto 104.3 Boston 101.8 Oklahoma City 104.7 Houston 104.4

3. Supporting-cast

Nonostante Kawhi Leonard sia probabilmente inferiore come giocatore tout-court al LeBron James che ha affrontato per quattro volte consecutive i Golden State Warriors in finale, il supporting-cast a disposizione è superiore a quello in dote al Prescelto, che ha spesso trascinato da solo squadre altamente disfunzionali o con limitata potenza di fuoco offensiva (eccezion fatta per l’anno dell’anello vinto nel 2016). Toronto può affiancare a Leonard quattro giocatori di livello in quintetto (Kyle Lowry è stato a lungo un All-Star, Marc Gasol lo è ancora a livello difensivo, Pascal Siakam lo diventerà probabilmente in futuro e Danny Green è un tiratore eccezionale con sangue freddo ed esperienza da vendere), uniti a una panchina che fornisce almeno tre giocatori di rotazione ottimi per i playoff: Serge Ibaka è un veterano di mille battaglie capace di dare alla difesa una dimensione atletica perfetta per fronteggiare la small-ball di Golden State, Fred VanVleet è diventato una combo-guard affidabile e schierabile anche al fianco di Lowry, mentre Norman Powell è in grado di fornire, oltre alla difesa, anche pericolosità al tiro e presenza fisica. Il mix è molto ben orchestrato da Nick Nurse, e anche Marc Gasol si sta lentamente ritagliando il suo spazio allontanandosi dal tabellone, cosa che a Memphis faceva molto di rado.

Serge Ibaka #9, Kyle Lowry #7, Kawhi Leonard #2, Pascal Siakam #43, Marc Gasol #33, Danny Green #14Getty Images

4. Kevin Durant...?

I Golden State Warriors hanno chiuso la serie contro gli Houston Rockets e smantellato i Portland Trail Blazers senza mostrare particolari ripercussioni per l’assenza di Kevin Durant, infortunatosi in gara-5 contro Harden e compagni. I Dubs hanno fatto quadrato sul nucleo storico dei primi titoli composto da Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala e Shaun Livingston, ma la corrente di pensiero che li vede più solidi ed efficaci senza KD difficilmente può reggere il confronto nelle Finals e contro questi Raptors. Durant dovrebbe verosimilmente rientrare per gara-3, con due partite già disputate a Toronto e l’inerzia della serie già mossa. Quanto a Demarcus Cousins, invece, è presumibile la sua presenza sin dalla prima partita, ma con un ruolo limitato in uscita dalla panchina: l’impatto che potrà avere all’interno di una squadra in cui ha contribuito pochissimo in questa stagione è al momento misterioso.

5. Fattore campo

Per la prima volta nelle cinque apparizioni consecutive alle Finals, i Golden State Warriors non avranno il fattore campo a favore. La Scotiabank Arena, con il curiosissimo Jurassic Park annesso, è uno dei palazzetti più caldi e difficili da affrontare di tutta la Lega: in regular-season, i Raptors hanno chiuso con il terzo miglior record casalingo (32-9, alle spalle di Denver e Milwaukee) e sono 8-2 ai playoff, con una striscia di 5 vittorie consecutive aperta in gara-5 contro Philadelphia.

L'atmosfera della Scotiabank Arena di Toronto prima della decisiva gara-6 delle Finali di Conference contro i Milwaukee BucksGetty Images

Le squadre migliori per pubblico in stagione

# Squadra Totale Media 1. Philadelphia 838,092 20,441 2. Chicago 823,475 20,084 3. Dallas 820,569 20,013 4. Toronto 812,822 19,824 5. Miami 805,264 19,640 6. Golden State 803,436 19,596