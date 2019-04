I Los Angeles Clippers sono ancora vivi e portano la serie a gara-6. Clamorosa vittoria della squadra di Doc Rivers, che espugna per la seconda volta Oakland e accorcia sul 3-2 contro i Golden State Warriors. Gallinari e compagni si impongono 129-121 al termine di una partita che si è decisa negli ultimi minuti. Adesso lo spettro di una gara-7 per i Warriors è ben presente, perché i Clippers torneranno a Los Angeles con l’obiettivo di pareggiare la serie.

Lou Williams è ancora una volta il grande protagonista in casa Clippers. Sono 33 i punti alla fine per lui (anche 10 assist), uscendo come sempre dalla panchina, molti dei quali nel finale di partita. Sono suoi la tripla del sorpasso a due minuti e mezzo dal termine (120-118) e i successivi quattro punti che costruiscono l’allungo decisivo. Ottima gara anche di Danilo Gallinari, che chiude con 26 punti, 7 rimbalzi, 2 assist in 41 minuti di gioco. Ai Warriors non bastano i 45 punti di un fenomenale Kevin Durant. Golden State, però, ha qualcosa solo dai suoi big three, che sono gli unici ad andare in doppia cifra. Steph Curry mette a referto 24 punti (4/5 dall’arco), mentre Klay Thompson chiude con 22 punti.

Chi ha chiuso la pratica ed è già in semifinale (attende la vincitrice tra Warriors e Clippers) è Houston. I Rockets chiudono sul 4-1 la serie contro gli Utah Jazz, imponendosi in gara-5 per 100-93. Sfida punto a punto che si è decisa nel finale dove Houston ha avuto una maggiore lucidità. I Jazz hanno avuto anche il tiro del sorpasso, ma Rubio ha sbagliato la tripla ad un minuto dalla fine e poi decisive in negativo per Utah sono state le palle perse di Mitchell e Gobert.

James Harden chiude con 26 punti, 6 rimbalzi, 6 assist e ben 4 stoppate, l’ultima proprio su Gobert negli ultimi secondi della partita. Doppia doppia per Clint Capela, che mette a referto 16 punti e 10 rimbalzi. A Utah non bastano i 17 punti e 11 rimbalzi di Ricky Rubio, ma i Jazz pagano una serata terribile al tiro di Donovan Mitchell, che finisce con 12 punti, ma con 4/22 dal campo (0/9 da tre).

Questo il riepilogo dei risultati

Houston Rockets – Utah Jazz 100-93 (Serie 4-1)

Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 121-129 (Serie 2-3)