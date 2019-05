I Golden State Warriors vincono anche a Portland: Finals a un passo

Inesorabili. I Golden State Warriors passano anche al Moda Center di Portland in gara-3 e ora sono davvero ad un passo dalle Finals 2019, le loro quinte consecutive (con tre edizioni già vinte). Stephen Curry e compagni, infatti, vincono 110-99 in casa dei Trail Blazers, con l’ennesima dimostrazione di superiorità che conferma la bontà di un sistema che, anche senza Kevin Durant, rende i californiani di un altro pianeta rispetto a tutto il resto della NBA.

E pensare che i padroni di casa ci avevano provato anche in questo caso, come in gara-2, ma il risultato è sempre quello: vincono i Warriors. Damian Lillard e compagni partono bene, fino a chiudere avanti il primo quarto sul 29-27, quindi cambiano marcia nel secondo, dominato per 37 a 26. Il match, tuttavia, si decide nel terzo periodo, con un parziale clamoroso di 29-13 per i californiani. La difesa di Draymond Green e compagni cancella dal campo la formazione dell’Oregon e permette ai giallo-blù di gestire i minuti finali, con un altro 28-20 che indirizza match e serie. Portland sapeva perfettamente che, per credere nel miracolo, doveva essere impeccabile in casa, e riuscire in un “colpaccio” alla Oracle Arena. Missione ampiamente fallita e, come era preventivabile, per la squadra di Steve Kerr la strada verso le ennesime Finals è sempre più spianata.

E, non era certo scontato, senza DeMarcus Cousins e, soprattutto, KD35 che, a questo punto, potrebbe non essere rischiato più in questa serie, per tornare solamente quando sarà assegnato il titolo. In sua assenza, forse non casualmente, è esploso Steph Curry che, anche in gara-3, ha devastato la difesa avversaria con 36 punti, 6 rimbalzi e 6 assist e un 6/16 dall’arco. Assieme a lui prova “normale” di Klay Thompson da 19 punti ma solo 1/5 da tre, quindi uno strepitoso Draymond Green da tripla doppia con 20 punti (6/12 dal campo) 13 rimbalzi, 12 assist e 4 recuperi al termine dell’ennesima prova scintillante di questi suoi playoff.

Per Portland, invece, CJ McCollum scrive 23 punti (con solo 2/10 da tre punti) con Damian Lillard che si ferma a 19-6-6 con un misero 5/18 dal campo, mentre si segnala solamente Meyers Leonard con 16 punti come prova di rilievo per i suoi. In casa Blazers, ormai, l’unico obiettivo concreto sarà di vincere almeno gara-4 per evitare il cosiddetto “cappotto”. Questa notte inoltre si torna a giocare a Est, con gara-3 tra Toronto Raptors e Milwaukee Bucks con la situazione di 2-0 per la squadra di Giannis Antetokounmpo che, come Golden State, vuole chiudere anzitempo la serie.

