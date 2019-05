I migliori quintetti della stagione NBA: Harden e Antetokounmpo all'unanimità, LeBron declassato

James Harden e Giannis Antetokounmpo votati all'unanimità, LeBron James fuori dal primo quintetto NBA per la prima volta dal 2007: la NBA ha annunciato i tre migliori quintetti della regular-season, anticipando il grande duello per la corsa all'MVP tra il Barba e The Greek Freak e declassando il Prescelto al termine di una stagione deludente con i Los Angeles Lakers. LeBron mantiene comunque aperta la striscia di presenze nei 15 giocatori più forti della Lega per il 15° anno consecutivo, pareggiando il record all-time tenuto in coabitazione con Kobe Bryant, Tim Duncan e Kareem Abdul-Jabbar.

A far compagnia a Harden e Antetokounmpo ci sono Steph Curry, Paul George e Nikola Jokic, reduce da un vero e proprio break-out year con i Denver Nuggets, eliminati in semifinale di Conference dopo il secondo posto a Ovest ottenuto in regular-season. La presenza in uno dei tre migliori quintetti NBA dà la possibilità ai giocatori in scadenza di contratto di rinnovare firmando il cosiddetto "supermax": in tal senso, i grandi esclusi in vista dell'estate 2019 sono Bradley Beal (Washington Wizards) e Klay Thompson (Golden State Warriors), mentre Damian Lillard e Kemba Walker, inseriti rispettivamente nel secondo e terzo quintetto, potrebbero firmare per quattro anni a 191 milioni in primo con Portland e per cinque anni a 221 milioni il secondo con Charlotte. Per Antetokounmpo, invece, si profila la possibilità di inchiostrare quello che, a oggi, sarebbe il contratto più oneroso nella storia della NBA, un quinquennale da 247.3 milioni di dollari.

All-NBA First Team:

G - Stephen Curry (Golden State Warriors - 27.3 punti, 5.3 rimbalzi, 5.2 assist)

G - James Harden (Houston Rockets - 36.1 punti, 6.6 rimbalzi, 7.5 assist)*

F - Giannis Antetokunmpo (Milwaukee Bucks - 27.7 punti, 12.5 rimbalzi, 5.9 assist)*

F - Paul George (Oklahoma City Thunder - 28.0 punti, 8.2 rimbalzi, 4.1 assist)

C - Nikola Jokic (Denver Nuggets - 20.1 punti, 10.8 rimbalzi, 7.3 assist)

All-NBA Second Team:

G - Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

G - Kyrie Irving (Boston Celtics)

F - Kevin Durant (Golden State Warriors)

F - Kawhi Leonard (Toronto Raptors)

C - Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

All-NBA Third Team:

G - Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)

G - Kemba Walker (Charlotte Hornets)

F - LeBron James (Los Angeles Lakers)

F - Blake Griffin (Detroit Pistons)

C - Rudy Gobert (Utah Jazz)

All-Rookie Team:

G - Trae Young (Atlanta Hawks - 19.1 punti, 8.1 assist)*

G - Luka Doncic (Dallas Mavericks - 21.2 punti, 7.8 rimbalzi, 6.0 assist)*

F - Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies - 13.8 punti, 4.7 rimbalzi)

F - Marvin Bagley III (Sacramento Kings - 14.9 punti, 7.6 rimbalzi)

C - DeAndre Ayton (Phoenix Suns - 16.3 punti, 10.3 rimbalzi)

* votati all'unanimità

All-Defensive Team:

G - Eric Bledsoe (Milwaukee Bucks)

G - Marcus Smart (Boston Celtics)

F - Paul George (Oklahoma City Thunder)

F - Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

C - Rudy Gobert (Utah Jazz)