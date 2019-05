I New Orleans Pelicans vincono la Lotteria NBA: sceglieranno con la numero 1 al prossimo Draft del 20 giugno e sicuramente chiameranno Zion Williamson, il fenomeno da Duke che è pronto a vestire i panni del giocatore franchigia e che è atteso come un "Messia", paragonabile soltanto a LeBron James nel 2003. Il porta fortuna è David Griffin, il nuovo general manager che ha poco preso in mano la gestione della franchigia e che ora proverà anche a trattenere Anthony Davis, la superstar che già a gennaio aveva dichiarato l'intenzione di cambiare aria e che difficilmente tornerà sui suoi passi.

La vittoria dei Pelicans è una sorpresa perchè avevano soltanto il 6% di avere la 1. Grande delusione per Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers e soprattutto New York Knicks, le tre squadre con le maggiori opportunità di vincere la Lotteria dato che avevano il 14% di avere la 1. Proprio New York, che secondo i rumors sarebbe stata disposta a cedere la prima scelta in cambio di una stella tipo Anthony Davis (guarda caso dei Pelicans...), chiamerà alla 3 dopo i Memphis Grizzlies, mentre alla 4 sceglieranno i Lakers. Soltanto alla 5 toccherà a Cleveland, poi a Phoenix con la 6 e alla 7 i Bulls: queste tre franchigie erano favorite per scegliere nelle prime 4 insieme proprio ai Knicks. Ma essendo una Lotteria...

L'ordine di scelta al prossimo NBA Draft del 20 giugno

Numero scelta Squadra 1 New Orleans Pelicans 2 Memphis Grizzlies 3 New York Knicks 4 Los Angeles Lakers 5 Cleveland Cavaliers 6 Phoenix Suns 7 Chicago Bulls 8 Atlanta Hawks 9 Washington Wizards 10 Atlanta Hawks (dai Dallas Mavericks) 11 Minnesota Timberwolves 12 Charlotte Hornets 13 Miami Heat 14 Boston Celtics (dai Sacramento Kings)

Chi dopo Zion Williamson? Il Mock Draft

Scontato che i Pelicans chiamino Zion Williamson con la 1, ci sono buone possibilità che alla 2 i Grizzlies puntino su Ja Morant, fenomenale playmaker da Murray State considerato da tutti il secondo miglior prospetto del Draft. Dalla 3 in giù è un terno al lotto, con previsioni molto difficili: proprio i Knicks alla 3 e i Lakers alla 4 potrebbero decidere di scambiare la propria scelta cercando di arrivare ad Anthony Davis o ad un'altra stella già pronta; viceversa si punterà sull'esterno canadese Barrett, sul playmaker Garland o sulle talentuose ali Cam Reddish, DeAndre Hunter e Jarrett Culver, quest'ultimo compagno di Davide Moretti a Texas Tech. Sarà interessante capire come si muoveranno gli Atlanta Hawks dato che hanno due scelte molto alte, la 8 e la 10 (arrivata dai Dallas Mavericks nello scambio che portò Luka Doncic); incognite anche Cavs e Suns, scivolate alla 5 e alla 6 e ora con progetti tutti da ribaltare dato che erano attese nelle prime 3.

Numero scelta Squadra Giocatore 1 New Orleans Pelicans Zion Williamson (A, Duke) 2 Memphis Grizzlies Ja Morant (PM, Murray State) 3 New York Knicks RJ Barrett (G, Duke) 4 Los Angeles Lakers De'Andre Hunter (A, Virginia) 5 Cleveland Cavaliers Jarrett Culver (G, Texas tech) 6 Phoenix Suns Darius Garland (PM, Vanderbilt) 7 Chicago Bulls Coby White (PM, North Carolina) 8 Atlanta Hawks Cam Reddish (A, Duke) 9 Washington Wizards Jaxson Hayes (C, Texas) 10 Atlanta Hawks (dai Dallas Mavericks) Brandon Clarke (C, Gonzaga) 11 Minnesota Timberwolves Kevin Porter Jr (G, USC) 12 Charlotte Hornets Romeo Langford (G, Indiana) 13 Miami Heat Nassir Little (A, North Carolina) 14 Boston Celtics (dai Sacramento Kings) PJ Washington (A, Kentucky)