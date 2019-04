I risultari della notte: Belinelli e gli Spurs espugnano Denver, Gallinari sconfitto da Golden State

Con quattro partite si sono aperti ufficialmente i Playoff NBA 2019. Non sono mancate le sorprese in questa prima giornata, con ben tre serie che hanno già subito il ribaltamento del fattore campo e con una sola vittoria casalinga, quella dei favoritissimi Golden State Warriors.

Si parte, però, dal successo dei San Antonio Spurs in casa dei Denver Nuggets per 101-96. La squadra di Popovich, testa di serie numero sette, ha fatto subito valere la sua grande esperienza a giocare partite da playoff rispetto a Denver, numero due ad Ovest ma con tanti giocatori inesperti per questo palcoscenico.



Una partita che si è comunque decisa in un finale molto combattuto e che ha visto i padroni di casa mettere la tripla del -1 con Murray (96-97) ad un minuto e mezzo dal termine. Lo stesso Murray e poi Nikola Jokic non hanno trovato il canestro del sorpasso e dalla lunetta prima Una partita che si è comunque decisa in un finale molto combattuto e che ha visto i padroni di casa mettere la tripla del -1 con Murray (96-97) ad un minuto e mezzo dal termine. Lo stesso Murray e poi Nikola Jokic non hanno trovato il canestro del sorpasso e dalla lunetta prima Aldridge e poi White sono stati glaciali.

Marco Belinelli chiude con 8 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 17 minuti di gioco. Il migliore per gli Spurs è stato DeMar DeRozan, autore di una doppia doppia da 18 punti e 12 rimbalzi. A Denver, invece, non sono bastati i 20 punti di Gary Harris e soprattutto la tripla doppia di Nikola Jokic, che ha messo a referto solo 10 punti, ma anche 14 rimbalzi e 14 assist.

Serata diversa per l’altro “italiano d’America”. Danilo Gallinari e i Los Angeles Clippers facevano visita ai Golden State Warriors e i campioni in carica non hanno lasciato scampo agli avversari in gara-1. Netto successo per 121-104 per i numeri uno della Western Conference, in una partita che ha visto i Warriors comandare fin dal primo quarto (36-27) e poi allungare anche all’intervallo (69-56).

Gallinari tira male in questa prima partita della serie (4/14), mettendo alla fine a referto 15 punti ed 8 rimbalzi. I Clippers hanno un ottimo contributo dalla panchina da Montrezl Harrell (26 punti) e Lou Williams (25), ma il grande protagonista della serata è senza dubbio Steph Curry, che chiude con 38 punti (8/12 da tre) e addirittura 15 rimbalzi. Buona prova anche di Kevin Durant con 23 punti all’attivo.

I playoff si erano aperti con il primo upset della giornata, quello di Brooklyn su Philadelphia. Un match dominato, anche se il punteggio (111-102) non lo dimostra del tutto, dai Nets, che hanno subito preso il controllo della partita nel primo quarto e non lo hanno più lasciato. D’Angelo Russell guida i suoi con 26 punti, ma decisivo è anche il contributo dalla panchina di Caris LeVert con 23 punti e di Ed Davis (12 punti e soprattutto 16 rimbalzi). Serata terribile al tiro per Philadelphia, che chiude con 3/25 da tre punti e soprattutto a preoccupare i Sixers è la condizione fisica di molti dei suoi big. Non bastano alla fine i 36 punti di Jimmy Butler e la doppia doppia di Joel Embiid (recuperato dall’infortunio, ma lontano dall’essere al 100%) con 22 punti e 15 rimbalzi.

Altro colpo in trasferta è quello degli Orlando Magic, che espugnano il campo dei Toronto Raptors per 104-101 al termine di una partita che ha visto numerosi capovolgimenti in favore dell’una e dell’altra squadra e che poi si è decisa a pochi secondi dal termine. Per la precisione ne erano rimasti solamente quattro, quando D.J. Augustin ha messo la tripla che poi è risultata decisiva per la vittoria dei Magic. Il play di Orlando è anche il migliore dei suoi con 25 punti, mentre per Toronto il top scorer è stato Kawhi Leonard con 25 punti, ma l’ex Spurs non è riuscito a mettere la tripla che avrebbe mandato il match al supplementare.

I risultati della notte

Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets 102-111

Toronto Raptors – Orlando Magic 101-104

Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 121-104

Denver Nuggets – San Antonio Spurs 96-101

Foto: Matteo Marchi