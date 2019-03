I risultati della notte: 50 punti e tripla doppia per James Harden, Clippers ok senza Gallinari

Nove partite disputate nel corso della notte NBA, una delle ultime prima dell’inizio di quella grande avventura che sono i playoff che vedranno impegnate otto franchigie della Western Conference e altrettante della Eastern Conference. Vediamo cos’è successo.

Merita una menzione speciale l’ennesima debordante prova di James Harden, capace di infilare la quinta tripla doppia con almeno 50 punti della propria carriera nel successo degli Houston Rockets per 119-108 sui Sacramento Kings. Per lui ci sono proprio 50 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, che servono a vanificare tutti gli sforzi dei Kings e ad abbatterne le ultime, piccolissime speranze di andare oltre la stagione regolare. Il passo dei Rockets è importante anche per la sconfitta dei Portland Trail Blazers in casa dei Detroit Pistons: un 99-90 propiziato dai 28 punti di Reggie Jackson e dai 22 con 19 rimbalzi di Andre Drummond e in cui non bastano i 23 di Damian Lillard agli ospiti.

Infuria, invece, la battaglia per gli ultimi tre posti a Est: detto dei Pistons, i Brooklyn Nets rispondono battendo i Boston Celtics per 110-96 con una buona prova di squadra e una serata da 29 punti e 10 rimbalzi di D’Angelo Russell. Vincono anche i Miami Heat in casa dei New York Knicks con il punteggio di 92-100, ed in questo caso è Dion Waiters a recitare la parte del leone con i suoi 28 punti, mentre sono vani, per i padroni di casa fermi a quota 14 vittorie, i 24 di Emmanuel Mudiay.

Sempre in tema di lotte incrociate a Est, della sconfitta dei Celtics non approfittano gli Indiana Pacers, sconfitti dagli Orlando Magic per 116-121. Per gli ospiti, che della vittoria avevano grande bisogno in chiave playoff, sette uomini in doppia cifra sui nove impiegati nelle rotazioni, con Aaron Gordon a quota 23 punti e 10 rimbalzi, mentre a Indiana non risultano utili i 24 di Darren Collison. Un po’ più in alto nella classifica di Conference si registra il successo dei Toronto Raptors sui Chicago Bulls per 101-124, grazie a un roboante secondo quarto e ai 23 punti di Fred VanVleet e di Serge Ibaka, nonostante l’assenza di Kawhi Leonard, tenuto precauzionalmente fermo (pratica abbastanza comune per molti in questo finale di stagione regolare).

Vittoria senza Danilo Gallinari per i Los Angeles Clippers sui Cleveland Cavaliers: allo Staples Center è netto il 132-108 in cui si mettono in luce i 23 punti di Montrezl Harrell e i 22 di Shai Gilgeous-Alexander. Ok anche i Philadelphia 76ers, che passano in casa dei Minnesota Timberwolves per 109-118, sei uomini in doppia cifra e 25 punti di Tobias Harris. Rimonta vincente, infine, per i Memphis Grizzlies, che dal -15 di fine primo quarto tornano in partita per battere i Phoenix Suns con il punteggio di 115-120. Prestazione a dir poco luminosa di Jonas Valanciunas, autore di 34 punti e 20 rimbalzi, ma anche di Mike Conley (33).

I risultati

Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers 132-108

Brooklyn Nets-Boston Celtics 110-96

Houston Rockets-Sacramento Kings 119-108

Detroit Pistons-Portland Trail Blazers 99-90

Indiana Pacers-Orlando Magic 116-121

New York Knicks-Miami Heat 92-100

Chicago Bulls-Toronto Raptors 101-124

Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers 109-118

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies 115-120