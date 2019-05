I risultati della notte: 76ers e Trail Blazers costringono Raptors e Nuggets a gara-7

Entrambe le Conference avranno almeno una gara-7. A Est, infatti, i Philadelphia 76ers riacciuffano i Toronto Raptors con la vittoria in casa che significa 3-3 nella serie, mentre a Ovest i Portland Trail Blazers riescono a battere i Denver Nuggets. Il tutto in attesa che questa notte Golden State Warriors e Houston Rockets diano fuoco alle polveri per una gara-6 senza Kevin Durant che promette scintille.

Il match tra Sixers e Raptors lo vincono i padroni di casa anche a causa di un elemento fondamentale: tutto il quintetto base va in doppia cifra. Sebbene il divario finale sia di 11 punti (112-101), la partita è sostanzialmente dominata dalla franchigia della Pennsylvania. Ben Simmons (21 punti per lui, 8 rimbalzi e 6 assist) è il principale protagonista dell’allungo nel primo quarto, e per i canadesi le cose volgono al peggio. Un sussulto arriva sul 42-23, con un parziale di 0-12 messo in piedi dalla mano calda di Kawhi Leonard (29 e 12 rimbalzi), ma ci pensa Jimmy Butler (25 punti, 6 rimbalzi e 8 assist) a mettere in chiaro un paio di cose e portare i suoi al riposo sul 58-43. La palla rubata con canestro quasi sulla sirena è un colpo da KO per i Raptors, che rimangono a lungo indietro e si ritrovano anche sotto di 22 punti con la seconda tripla di serata di Joel Embiid (17 e 12 rimbalzi). L’ultimo periodo, con i Sixers ormai in controllo, serve soltanto a ridurre leggermente il divario nel finale.

A Portland, i Trail Blazers non consentono in alcun modo ai Nuggets di festeggiare in anticipo, e anzi comunicano che dovranno sudare fino all’ultimo per guadagnare la finale di Western Conference. Sono gli ospiti a partire meglio dai blocchi, con 10 punti di Nikola Jokic (che alla fine ne assomma 29 con 12 rimbalzi) che valgono il 26-34 di fine primo periodo, ma dalla panchina di casa emerge Zach Collins (14) ad aiutare CJ McCollum (30) e i Blazers prima si riavvicinano e poi effettuano il sorpasso a metà quarto. Si va all’intervallo sul 58-54, poi Damian Lillard (32 per lui) regge praticamente da solo le sorti dell’intero attacco di Portland nella terza frazione. Negli ultimi 12 minuti arrivano le triple decisive di Seth Curry e Rodney Hood (25) a scavare il solco decisivo, mentre Enes Kanter, dall’alto dei suoi 14 rimbalzi, dimostra che sotto canestro Jokic con qualcuno deve pur fare i conti. Finisce 119-108, il ritorno a Denver per decidere chi affronterà i Milwaukee Bucks è servito.

Questi i risultati della notte NBA:

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 112-101

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets 119-108

