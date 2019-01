I risultati della notte: Belinelli trascina San Antonio, male Gallinari e i Clippers, GS di misura

Otto partite nella notte NBA. Continua come un rullo compressore l’attacco dei Golden State Warriors, che ottengono la quinta vittoria consecutiva, superando 147-140 i New Orleans Pelicans. Un’altra partita dopo quella con Chicago dove i campioni in carica superano i centoquaranta punti, segnandone più di 30 in ogni quarto. Steph Curry è il miglior marcatore con 41 punti, ma fondamentali sono anche le doppie doppie di Kevin Durant (30 e 15 rimbalzi) e di Draymond Green (17 e 14 assist). A New Orleans non bastano i 30 punti e 18 rimbalzi di Anthony Davis.

E’ una notte che ha visto in campo anche i due italiani d’America. Marco Belinelli è il grandissimo protagonista nella vittoria dei suoi San Antonio Spurs per 105-101, essendo il miglior marcatore con 17 punti in 23 minuti uscendo dalla panchina. Una bella prestazione per la guardia azzurra in un match che ha visto San Antonio rimontare dal -15 del primo quarto. Per Dallas solita ottima prova di Luka Doncic, che ha accarezzato la tripla doppia, chiudendo con 25 punti, 8 rimbalzi e 8 assist.

Completamente diverso lo stato d’animo di Danilo Gallinari, visto che i Los Angeles Clippers subiscono la quarta sconfitta consecutiva, perdendo nettamente in casa 129-109 contro gli Utah Jazz di un Rudy Gobert da 23 punti e 22 rimbalzi. Per il “Gallo” ci sono solo nove punti a referto (anche 4 rimbalzi e 1 assist) in una serata da dimenticare al tiro con solo 3/14 dal campo.

Bella vittoria dei Boston Celtics nel big match della notte contro i Toronto Raptors. La squadra di Brad Stevens si è imposta 117-108, grazie soprattutto ad un secondo quarto da 34-17 per i biancoverdi. Kyrie Irving chiude il suo match con una doppia doppia da 27 punti e 18 assist e importanti sono anche i 24 punti di Al Horford e la doppi doppia di Jason Tatum da 16 punti e 10 rimbalzi. A Toronto non bastano i 33 punti di Kawhi Leonard e un Serge Ibaka da 22 punti e 10 rimbalzi.

La sconfitta dei Raptors permette ai Milwaukee Bucks di portarsi in vetta alla Eastern Conference, complice anche la vittoria per 111-101 contro i Memphis Grizzlies. Ci pensa il solito Giannis Antetokounmpo a fare la differenza, con la doppia doppia da 27 punti e 11 rimbalzi; mentre per Memphis, che sta riflettendo anche ad una trade che coinvolga Marc Gasol, il migliore è Omri Casspi con 17 punti.

Non bastano i 58 punti (anche 10 rimbalzi) di un incredibile James Harden agli Houston Rockets, che cadono al supplementare contro i Brooklyn Nets per 145-142. Il grande protagonista alla fine è Spencer Dinwiddie, che mette a referto 33 punti e 10 assist, compresa anche la tripla che ha mandato il match all’overtime e il gioco da tre punti decisivo nel supplementare. Per i Nets fondamentale anche la doppia doppia di Jarrett Allen da 20 punti e ben 24 rimbalzi.

Successo al supplementare anche per i Detroit Pistons contro gli Orlando Magic per 120-115 grazie soprattutto ad un Blake Griffin da 30 punti. Sono, invece, i 33 punti di Damian Lillard a trascinare i Portland Trail Blazers al comodo successo contro i Cleveland Cavaliers per 129-112.

I risultati della notte

Detroit Pistons – Orlando Magic 120-115 d.t.s

Boston Celtics – Toronto Raptors 117-108

Houston Rockets – Brooklyn Nets 142-145 d.t.s

Memphis Grizzlies – Milwaukee Bucks 101-111

Dallas Mavericks – San Antonio Spurs 101-105

Portland Trail Blazers – Cleveland Cavaliers 129-112

Los Angeles Clippers – Utah Jazz 109-129

Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 147-140