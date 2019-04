I risultati della notte: Boston in semifinale, Warriors, Raptors e Blazers sul 3-1

Doveva essere una delle serie più equilibrate del turno ed è stata invece la prima a chiudersi: i Boston Celtics sono la prima squadra ad accedere alle semifinali di Conference grazie al successo esterno per 110-106 che corona lo sweep ai danni degli Indiana Pacers. Gordon Hayward è il protagonista con 20 punti in uscita dalla panchina (7/9 dal campo), compresa la tripla che chiude definitivamente i giochi nel finale. L'ex-Jazz riceve una mano importante da Marcus Morris e Jayson Tatum (18 punti e 8 rimbalzi a testa), mentre Kyrie Irving si ferma a 14 con un modesto 4/13 dal campo. Per Indiana, inutili i 22 di Bojan Bogdanovic e i 21 di Tyreke Evans dalla panchina.

I Golden State Warriors passano indenni anche dalla seconda trasferta consecutiva allo Staples Center e si portano sul 3-1 nella serie con i Los Angeles Clippers grazie alla vittoria per 113-105. Klay Thompson detta il passo con 32 punti e un primo tempo fantascientifico, cominciato con un perfetto 7/7 dal campo, poi è Kevin Durant a prendere il controllo delle operazioni e a chiudere i conti con 33 punti, 7 rimbalzi e 6 assist che suppliscono alla serata opaca di Steph Curry (12 con 3/14 al tiro). Su sponda Clippers, 25 punti di un positivo Shai Gilgeous-Alexander e 16 di un Danilo Gallinari che litiga tantissimo con il ferro, rimediando uno scadente 5/20 (aveva iniziato con 0/8).

I Toronto Raptors violano il parquet degli Orlando Magic per 107-85, infilano la terza vittoria consecutiva e si portano sul 3-1, pronti a giocarsi il primo match-point in casa. Kawhi Leonard torchia la difesa della franchigia della Florida realizzando 34 punti con 12/20 al tiro, seguito dai 16 a testa per Pascal Siakam e Norman Powell: decisivo per i Dinosauri il secondo periodo, dove spaccano la partita con un parzialone di 30-16. Orlando, ferma al 21% dall'arco con 17 palle perse, ha 25 punti con 7 rimbalzi da Aaron Gordon, 19 da Evan Fournier e 11 da Nik Vucevic.

Match-point casalingo in arrivo anche per i Portland Trail Blazers, vincenti 111-98 sul campo degli Oklahoma City Thunder. La partita si decide nel terzo periodo, chiuso dalla franchigia dell'Oregon sul +11 grazie a una fiammata di Damian Lillard, autore di 15 dei suoi 24 punti finali proprio in quel frangente. Solidissima anche la prova di CJ McCollum (27 punti con 5/9 dalla distanza), seguito dai 19 di Al Farouq Aminu e dai 15 con 10 rimbalzi di Mo Harkless. Ai Thunder non bastano i 32 punti con 10 rimbalzi di Paul George e i 17 dalla panchina di Dennis Schroeder. Stecca, in particolare, Russell Westbrook, fermo a quota 14 con 5/21 al tiro e nessun canestro realizzato nell'intero secondo tempo.

I risultati della notte: