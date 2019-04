I risultati della notte: Boston passa a Milwaukee, Golden State doma Houston

Dopo aver torchiato gli Indiana Pacers con lo sweep al primo turno, la difesa dei Celtics continua a mordere: Boston mette la museruola a Giannis Antetokounmpo e apre le semifinali di Conference piegando i Milwaukee Bucks 112-90. Con The Greek Freak fermo a un modesto 7/21 dal campo e intimidito da un paio di giocate di fisicità pura di Al Horford, i Bucks non hanno il necessario volume di fuoco in una serata particolarmente scarsa al tiro, chiusa con il 34.8% di squadra dal campo e soltanto 40 punti complessivi nella seconda metà di gioco: Boston usa un parzialone di 36-21 nel terzo periodo per prendere il largo dopo aver toccato anche il +11 in avvio di gara e non si volta più indietro. Kyrie Irving mette a referto 26 punti con 11 assist (career-high pareggiato nei playoff), Al Horford segue con 20 punti e 11 rimbalzi mentre Jaylen Brown ne aggiunge 19. Gara-2 è in programma martedì notte a Milwaukee: Malcolm Brogdon dovrebbe essere ancora out per problemi di fascite plantare.

A Ovest, si apre il nuovo capitolo della lunghissima serie tra i Golden State Warriors e gli Houston Rockets, incrociatisi ai playoff per la quarta volta nelle ultime cinque stagioni: i campioni NBA tengono fede alla tradizione (13-5 finora il record negli scontri diretti dal 2015) e vanno sull'1-0 vincendo 104-100. Kevin Durant detta il passo con 35 punti ricevendo da coach Steve Kerr un lusinghiero paragone con Michael Jordan a fine gara: seguono i 18 di Steph Curry, i 14 con 9 assist e 9 rimbalzi di Draymond Green e i 14 di Andre Iguodala, lanciato in quintetto per meglio adattarsi negli accoppiamenti difensivi. Per Houston, che chiude con un rivedibile 14/47 dall'arco (29.8%) non servono i 35 punti di un James Harden molto impreciso (9/28 con 4/16 dalla distanza) e i 27 di un Eric Gordon partito con le polveri bagnate (4/13 da tre). Chris Paul chiude con 17 punti ma viene espulso per doppio tecnico a una manciata di secondi dalla fine dopo aver protestato per un contatto non fischiato a rimbalzo offensivo su una tripla di Harden che avrebbe potuto pareggiare i conti a 9" dalla sirena.

