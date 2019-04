I risultati della notte: Boston vince il duello con Indiana, Orlando balza al sesto posto a Est

Nel big match della nottata NBA, i Boston Celtics si assicurano virtualmente il vantaggio del fattore campo nei playoff piegando gli Indiana Pacers 117-97 nell'antipasto di quello che, molto probabilmente, sarà l'accoppiamento "da bagno di sangue" della post-season della Eastern Conference. Boston, che rompe gli equilibri con un parziale di 34-20 nel secondo quarto, si gode un Gordon Hayward da 21 punti e senza errori dal campo (9/9) in uscita dalla panchina, ben spalleggiato dai 22 con 7 rimbalzi di Jayson Tatum e dai 17 con 6 assist di Kyrie Irving. Per i Pacers non servono i 15 di Myles Turner e i 12 a testa per Domantas Sabonis e Tyreke Evans.

Nella volata per i piazzamenti playoff della Eastern Conference, gran balzo degli Orlando Magic, che, grazie al larghissimo successo per 149-113 sugli Atlanta Hawks, salgono al sesto posto scavalcando Brooklyn e Detroit. Orlando gioca un primo tempo di enorme spessore offensivo, aggiornando il record di franchigia con 81 punti nei primi 24': a guidare il gruppo, ci sono i 25 punti a testa di un terzetto composto da Evan Fournier, Terrence Ross e Nik Vucevic, che aggiunge anche 11 rimbalzi. I Magic, a caccia della prima qualificazione alla post-season negli ultimi 6 anni, sono attesi ora a due trasferte complicate, a Boston e lo scontro diretto con i Charlotte Hornets, rimasti in vita grazie al successo per 113-111 sui Toronto Raptors firmato da una tripla di Jeremy Lamb sulla sirena, proprio come successo un paio di settimane fa.

I Detroit Pistons scivolano invece in ottava piazza dopo la sconfitta per 123-110 contro gli Oklahoma City Thunder, segnata da un quarto periodo da 26-14 per la formazione dell'Ovest. Paul George si porta a casa la palma di MVP mettendo a referto 30 punti con 8 rimbalzi e 4 assist, mentre Russell Westbrook (19 punti, 15 assist e 8 rimbalzi) archivia definitivamente ogni questione statistica, con la certezza di chiudere in tripla doppia di media per la terza annata consecutiva (record NBA). Nella volata per evitare l'ottavo posto a Ovest e annesso incrocio con i Golden State Warriors al primo turno playoff, i Thunder mantengono mezza partita di vantaggio sui San Antonio Spurs, vincenti 129-112 sugli Washington Wizards. I neroargento mandano ben 8 uomini in doppia cifra, guidati dai 24 punti di LaMarcus Aldridge, cui fanno eco i 17 a testa di Patty Mills e Bryn Forbes e i 16 di DeMar DeRozan.

I Golden State Warriors si avvicinano alla matematica conquista del primo posto nella Western Conference grazie alla vittoria per 120-114 sui Cleveland Cavaliers. Il protagonista della nottata è Steph Curry, che, con 40 punti a referto, sale al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori ogni epoca della franchigia della Bay Area, alle spalle del leggendario Wilt Chamberlain e Rick Barry. I Denver Nuggets mantengono comunque la scia dei campioni NBA superando i Portland Trail Blazers 119-110, grazie a un parzialone di 35-23 piazzato nel quarto periodo. Paul Millsap detta il passo con 25 punti e 7 rimbalzi, seguito dai 23 di Jamal Murray e da un Nikola Jokic che sfiora la tripla doppia con 22 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. Per i Blazers, ora tallonati dagli Utah Jazz (settima vittoria consecutiva con il 119-98 sui Sacramento Kings), non servono i 24 di Enes Kanter e i 17 di Rodney Hood.

