I risultati della notte: Curry trascina i Warriors in gara 1 della finale di Western Conference

Pur senza Kevin Durant, le cose per i Golden State Warriors si mettono subito bene nella finale di Western Conference contro i Portland Trail Blazers: i campioni NBA escono vittoriosi per 116-94 dal primo incontro, giocato alla Oracle Arena di Oakland. Chi dimostra di non essere appannato in nessun modo è Steph Curry, che spara un micidiale 9/15 da tre, di quelli cui ha abituato il pianeta NBA lungo tutta la sua carriera. In quota Blazers sono in cinque ad andare in doppia cifra, con Damian Lillard a quota 19, ma non è evidentemente sufficiente.

I padroni di casa dimostrano di avere la situazione in mano fin dai primi minuti, con Draymond Green e Klay Thompson che hanno ben poche intenzioni di rilassarsi. Quello di Golden State è un vantaggio costante, sempre attorno alle 5 lunghezze, che diventano 4 a fine primo quarto solo per la tripla di Rodney Hood su assist dell’altro Curry, Seth (27-23). Thompson comincia il secondo periodo con voglia nulla di scherzare, arrivando quasi subito in doppia cifra (finirà con 26 punti). Quello che cominciano lentamente a scavare gli uomini di Kerr è un solco che si allarga fino al 54-45 dell’intervallo, con un paio di triple di Steph Curry.

Portland va sotto di 17 punti (70-53), ma non ci sta a terminare così gara-1, perciò cerca di contrastare in qualche modo la vena di Steph Curry con un buon momento firmato da CJ McCollum, Maurice Harkless e Rodney Hood. A Damian Lillard spetta l’onore di concludere il terzo periodo sul 77-71, ma proprio lì, sul -6, la benzina dei Blazers finisce. Si rivela decisivo Thompson, che piazza il parziale definitivo in favore dei campioni NBA, a quel punto inafferrabili fino al 116-94 finale.

GOLDEN STATE WARRIORS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 114-96 (27-23, 54-45, 77-71) – Serie 1-0 Warriors

WARRIORS – Thompson 28, St. Curry 36, Green 12, Iguodala 4, Bogut 2, Looney 6, Jerebko 9, McKinnie 3, Livingston 4, Cook 8, Bell 3, Evans, Jones 3, Cousins ne, Durant ne. All. Kerr

TRAIL BLAZERS – McCollum 17, Lillard 19, Harkless 17, Kanter 10, Aminu 3, Hood 17, Se. Curry 3, Collins 8, Turner, Layman, Labissiere, Simons, Leonard ne, Nurkic ne, Trent ne. All. Stotts

