I risultati della notte: D'Angelo Russell porta i Nets più vicini ai playoff

Soltanto due le partite in questa notte NBA, che fa da preludio alla giornata più intensa di tutta la stagione, quella che inizierà nel pomeriggio italiano, con ben 14 incontri e due sole formazioni a riposo.

I Milwaukee Bucks si presentano contro i Brooklyn Nets già armati della certezza di avere il miglior record in assoluto tra le trenta franchigie, e per questo motivo tengono fuori Giannis Antetokounmpo. Il risultato è che i Nets vincono per 128-133 portando otto uomini in doppia cifra, ma l’operazione, apparsa facile per tre quarti, si complica nell’ultimo. Ci vuole un parziale di 7-0 firmato da Joe Harris e D’Angelo Russell (25 punti e 10 assist per lui) per assicurare agli ospiti la vittoria e un avvicinamento ulteriore ai playoff.

L’altra partita vede i Chicago Bulls sfidare i Philadelphia 76ers, ancora alla ricerca del terzo posto nella Eastern Conference: i 48 minuti in questione, di fatto, valgono solo per i Sixers, che vincono con un netto 96-116 scappando via nel terzo periodo. Miglior realizzatore per gli ospiti è JJ Redick con 23 punti, mentre per i padroni di casa il meglio lo fa vedere, partendo dalla panchina, JaKarr Sampson, con 29 punti e l’intero quintetto base ne segna 35.

I risultati della notte NBA

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets 128-133

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers 96-116

