I risultati della notte: D'Angelo Russell trascina i Nets con 40 punti, problemi per Gallinari

Sono sette le partite giocate in questa notte NBA: nessuna di esse si è conclusa al supplementare, ma molte hanno regalato battaglia fino alle ultime fasi, oltre a mostrare prestazioni individuali di primo livello.

C’è la firma di Marco Belinelli sul successo dei San Antonio Spurs in casa dei Minnesota Timberwolves per 113-116: il giocatore di San Giovanni in Persiceto è protagonista del finale con cui la franchigia di Gregg Popovich contiene la rimonta dei padroni di casa, che sbagliano con Derrick Rose (23 punti) che sbaglia la tripla dell’overtime. Per Belinelli ci sono 19 punti in 33 minuti, anche se il miglior realizzatore degli Spurs è LaMarcus Aldridge con 25. I Los Angeles Clippers, invece, oltre a uscire sconfitti per 94-112 contro i Golden State Warriors devono fare i conti con i problemi alla schiena di Danilo Gallinari, che per questo motivo gioca solo otto minuti segnando un unico punto. Il maggior numero di punti della serata è di Steph Curry e Tobias Harris, entrambi a quota 28.

Nel combattuto finale tra Orlando Magic e Brooklyn Nets a spuntarla è la franchigia ospite, che approfitta dell’errore sulla palla dell’overtime di Evan Fournier per vincere con il punteggio di 115-117. D’Angelo Russell vive una notte da grande protagonista con 40 punti, con cui eguaglia il suo massimo in carriera. Ai Magic non bastano i 23 di Aaron Gordon e la doppia doppia da 16 con 17 rimbalzi di Nikola Vucevic. I Boston Celtics, invece, riescono a scappare via nel finale di partita contro i Memphis Grizzlies approfittando della buona vena di Kyrie Irving, autore di 38 punti e 11 assist, mentre Memphis ne trova 26 da Mike Conley, ma soffre a causa della serata per certi versi storta di Marc Gasol, il quale cerca di sopperire ai soli 4 punti realizzati con 11 rimbalzi e 12 assist.

Successo anche per i Detroit Pistons, che battono i Miami Heat per 98-93 con 32 punti e 11 rimbalzi di Blake Griffin. Gli ospiti hanno la possibilità, sul 96-93, di pareggiare con una tripla di Dwyane Wade, che però la sbaglia e lascia così il suo bottino fermo a 20 punti. C’è meno lotta nelle ultime due partite di giornata: i Portland Trail Blazers mandano sette uomini in doppia cifra (e Damian Lillard a 24 punti) per sbarazzarsi dei New Orleans Pelicans con un eloquente 128-112, mentre gli Utah Jazz dispongono con facilità di quel che resta dei Cleveland Cavaliers. Il punteggio finale è 115-99, i punti di Donovan Mitchell sono 24, gli uomini che assommano una doppia doppia sono tre (Rudy Gobert, Royce O’Neale, Derrick Favors).

I risultati della notte

Boston Celtics-Memphis Grizzlies 122-116

Detroit Pistons-Miami Heat 98-93

Orlando Magic-Brooklyn Nets 115-117

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs 113-116

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers 115-99

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors 94-112

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans 128-112

