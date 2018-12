I risultati della notte: Doncic trascina ancora Dallas, vittorie per Toronto e Lakers

Sono sei le partite della notte NBA. Continua la straordinaria stagione da rookie di Luka Doncic. Lo sloveno è stato tra i grandi protagonisti del successo dei suoi Dallas Mavericks contro gli Oklahoma City Thunder per 105-103. L’ex Real Madrid ha chiuso la gara con 25 punti e 7 assist, risultato il migliore tra i padroni di casa. Una partita che si è decisa in un finale palpitante, con OKC che si è trovata avanti di sei punti a due minuti dalla fine, trascinata dai 35 punti di Paul George. I Mavs, però, hanno ribaltato tutto con un parziale di 10-2, segnando con Smith Jr il canestro del sorpasso a 24 secondi. Westbrook (solo nove punti e 4/22 dal campo) non ha poi trovato la tripla della vittoria sulla sirena.

Continuano le assenze in casa Toronto Raptors (ancora out Kyle Lowry), ma i canadesi riescono a vincere in casa contro i Chicago Bulls per 95-89 e riprendono la loro corsa verso quella posizione numero nella Eastern Conference, attualmente occupata dai Milwaukee Bucks. Kawhi Leonard è il miglior marcatore di Toronto con 27 punti, anche se con 8/22 dal campo, ma importante è anche la doppia doppia da 20 punti e 12 rimbalzi di Pascal Siakam.

Netta vittoria dei Portland Trail Blazers, che superano 129-95 i Philadelphia 76ers. Una partita già messa in ghiaccio all’intervallo da parte dei padroni di casa, che si sono trovati avanti di 29 punti (70-41). Super prestazione di CJ McCollum, che mette a referto 35 punti, mentre i Sixers pagano l’assenza di Joel Embiid ed un Jimmy Butler da soli cinque punti. Non bastano i 19 punti di Ben Simmons a risollevare Philadelphia.

Una straordinaria doppia doppia da 34 punti e 17 rimbalzi (ci si aggiungono anche 7 assist) di Karl-Anthony Towns permette ai Minnesota Timberwolves di superare in trasferta i Miami Heat per 113-104. I T’Wolves, senza Rose e Teague, erano partiti forte (+11 a fine primo quarto), per poi subire la rimonta degli Heat all’intervallo (avanti solo di uno all’intervallo, 55-54) e trovare un nuovo allungo decisivo nel terzo quarto, chiuso avanti di nove punti.

Nonostante un LeBron James costretto a sedere in panchina nel giorno del suo compleanno, i Los Angeles Lakers vincono allo Staples Center contro i Sacramento Kings per 121-114. Un successo arrivato in rimonta e grazie ad un ultimo quarto da 29-18. Ottimo impatto dalla panchina per Kentavious Caldwell-Pope, che mette a referto 26 punti, ma ci sono anche i 22 punti di Josh Hart e i 21 di Brandon Ingram. A Sacramento non bastano i 26 punti e 7 assist di De’Aron Fox.

Succede di tutto nel finale tra Orlando e Detroit. Alla fine vincono i Magic grazie ad un canestro allo scadere di Evan Fournier. 109-107 il punteggio con i Pistons che avevano trovato dalla lunetta (tre liberi) con Bullock il pareggio a due secondi dal termine. Ci ha pensato poi il francese a regalare la vittoria alla sua squadra. Ottima partita in casa Magic di D.J Augustin con 26 punti e 8 rimbalzi, ma sono decisive anche le doppie doppie di Nikola Vucevic (22 punti e 11 rimbalzi) ed Aaron Gordon (22 punti e 10 rimbalzi).

