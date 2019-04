I risultati della notte: Gallinari trascina i Clippers contro Memphis, San Antonio ko

Sette partite in campo in questa notte NBA. Nella coda della regular season si vanno definendo ormai le posizioni della griglia playoff. L’unica formazione ancora in lotta per conquistare l’accesso alla seconda fase impegnata è Charlotte, sconfitta nettamente da Golden State. Nelle altre sfide vittorie per Clippers, Lakers e Mavericks, mentre cadono a sorpresa Milwaukee e Denver. Sconfitta indolore per San Antonio in casa contro Sacramento.

Brillante successo dei Los Angeles Clippers, che proseguono nel tentativo di risalire la classifica dopo aver conquistato i playoff imponendosi contro i Memphis Grizzlies per 113-96. Partita saldamente nelle mani dei padroni di casa sin dall’inizio del secondo quarto grazie soprattutto ad uno stellare Danilo Gallinari (27 punti e 14 rimbalzi), autentico trascinatore della formazione di Doc Rivers con il supporto di Montrezl Harrell (20 punti) e Lou Williams (17 punti). Delon Wright (20 punti) è il migliore tra gli ospiti. Cadono invece i San Antonio Spurs di Marco Belinelli (14 punti) contro i Sacramento Kings. Il punteggio finale di 106-113 premia Buddy Hield (26 punti) e compagni, ma la formazione di Dave Joerger è ormai già matematicamente esclusa dai playoff. Il vero rammarico per gli uomini di Gregg Popovich, tra le cui fila si distingue il solito LaMarcus Aldridge (27 punti e 18 rimbalzi), è di non approfittare della sconfitta a sorpresa degli Oklahoma City Thunder contro i Dallas Mavericks per 103-106 per allungare in classifica. Gli uomini di Billy Donovan infatti si arrendono in volata a Trey Burke (25 punti) e Jalen Brunson (18 punti) dopo aver inseguito per la maggior parte dell’incontro. Paul George (27 punti e 11 rimbalzi) e la tripla doppia di Russell Westbrook (25 punti, 11 rimbalzi e 11 assist) non riescono ad evitare la seconda sconfitta consecutiva della propria squadra.

Successo netto ma ormai inutile dei Los Angeles Lakers in casa dei New Orleans Pelicans con il punteggio di 102-130. Sono Rajon Rondo (24 punti e 12 assist), JaVale McGee (23 punti e 16 rimbalzi) e Alex Caruso (23 punti) a trascinare alla vittoria gli uomini di Luke Walton in assenza di LeBron James, mentre Julius Randle (17 punti) è l’unico a salvarsi dei padroni di casa. Sconfitta indolore per i Milwaukee Bucks sul campo degli Atlanta Hawks per 136-135 al termine del primo tempo supplementare. La formazione allenata da Mike Budenholzer, priva di Giannis Antetokounmpo, conserva comunque la prima posizione in classifica, mentre gli uomini di Lloyd Pierce ottengono il successo grazie ad un’autentica prodezza di Trae Young sulla sirena. Justin Anderson (24 punti e 12 rimbalzi), John Collins (23 punti e 12 rimbalzi) e Alex Len’ (23 punti) brillano tra le fila dei padroni di casa, Sterling Brown (27 punti) è invece il migliori per gli ospiti.

Si riducono ulteriormente le speranze di playoff degli Charlotte Hornets sconfitti dai Golden State Warriors con il punteggio di 137-90 in un incontro senza storia. Il terzetto composto da Steph Curry (25 punti), Klay Thompson (24 punti) e Quinn Cook (21 punti) detta legge sin dall’inizio, mentre Guillermo Hernangomez (22 punti) è l’unico a salvarsi tra gli uomini di James Borrego. Sconfitta in volata infine per i Denver Nuggets che cadono contro i Washington Wizards per 90-95 dopo aver condotto la partita per quasi tre quarti. Troy Brown (24 punti) e la coppia formata da Jabari Parker (20 punti) e Thomas Bryant (20 punti e 14 rimbalzi) regalano un’inaspettata gioia agli ospiti. La formazione di Nikola Jokic (23 punti e 14 rimbalzi), già sicura di prendere parte ai playoff, mette invece in campo una prestazione decisamente inferiore alle proprie possibilità.

Di seguito il riepilogo completo dei risultati.

Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks 136-135 dts

Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks 103-106

New Orleans Pelicans – Los Angeles Lakers 102-130

San Antonio Spurs – Sacramento Kings 106-113

Denver Nuggets – Washington Wizards 90-95

Golden State Warriors – Charlotte Hornets 137-90

Los Angeles Clippers – Memphis Grizzlies 113-96

