I risultati della notte: Gallinari trascina i Clippers, perdono i Lakers, Celtics ok

Si sono giocate dieci partite nella ricca notte NBA, lo spettacolo non è mancato in giro per gli Stati Uniti. Danilo Gallinari ha trascinato i suoi Los Angeles Clippers alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, l’azzurro ha messo a segno 21 punti (conditi da 7 rimbalzi e 6 assist) che sono risultati determinanti per ottenere il successo sui Phoenix Suns per 121-111. I Clippers hanno dominato la contesa, chiudendola già nel primo quarto con un break di 23-6, 29 punti di vantaggio nel corso del secondo parziale e match in tasca: quinta posizione nella Western Conference, ora Los Angeles giocherà sei partite delle prossime sette allo Staples Center e cercherà di scalare ulteriormente la classifica.

Uno strepitoso Paul George mette a segno 37 punti (8 rimbalzi), vince il duello con Damian Lillard (23) e guida Oklahoma a un bel successo su Portland: determinante il terzo parziale dove i Thunder ottengono sei punti di vantaggio. I Los Angeles Lakers devono fare ancora a meno di LeBron James e, nonostante i 21 punti e 9 rimbalzi di Brandon Ingram, si devono inchinare contro i New York Knicks che, trascinati dai 22 punti di Tim Hardaway e dai 15 rimbalzi di un vertiginoso Enes Kanter, si impongono per 119-112: il primo quarto si chiude sul 39-25 ma i Lakers riescono a rimontare chiudendo il terzo periodo avanti di cinque punti, nell’ultima frazione la squadra della Grande Mela si riaccende e porta a casa il successo.

Tutto facile per i Boston Celtics contro i Dallas Mavericks (21 punti di Jaylen Brown, 114-93 il finale), successo importante per i Miami Heat contro i Washington Wizards a cui non bastano i 33 punti di Bradley Beal (spiccano i 21 punti e 18 rimbalzi di Hassan Whiteside), vittoria all’overtime per Indiana contro Chicago (119-116, show di Victor Oladipo con i suoi 36 punti), i Brooklyn Nets tengono sempre sotto controllo la situazione contro Memphis e la spuntano per 109-100 (da annotare i 23 punti di D’Angelo Russell, inutili i 31 di Mike Conley), Minnesota strapazza gli Orlando Magic con un netto 120-103 (Karl Anthony Towns sugli scudi con 29 punti e 15 rimbalzi), show vertiginoso di Milwaukee contro Atlanta (pirotecnico 144-112, primo quarto chiuso addirittura sul 43-14 con i 19 punti di Malcolm Brogdon), gli Utah Jazz passeggiano su Cleveland (117-91, secondo tempo letteralmente dominato come testimoniano il 33-22 del terzo quarto e il 36-20 del quarto parziale).

I RISULTATI

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers 117-91

Dallas Mavericks-Boston Celtics 93-114

Washington Wizards-Miami Heat 109-115

Indiana Pacers-Chicago Bulls 119-116

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies 109-100

Orlando Magic-Minnesota Timberwolves 103-120

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks 112-144

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns 121-111

New York Knicks-Los Angeles Lakers 119-112

Oklahoma City Thunders-Portland 111-109