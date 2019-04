I risultati della notte: gli Spurs di Belinelli si regalano gara-7 nonostante uno Jokic da 43 punti

Si deciderà in gara-7 l’esito dell’appassionante serie tra San Antonio Spurs e Denver Nuggets, primo turno dei playoff della NBA 2018-2019. La vincitrice della prossima sfida stabilirà l’avversaria dei Portland Trail Blazers nella semifinale della Western Conference. Nella notte italiana gli uomini guidati da Gregg Popovich sono riusciti a mantenere il fattore campo imponendosi con il punteggio di 120-103 e spegnendo le speranze della formazione di Michael Malone di evitare lo scontro decisivo. La coppia formata da LaMarcus Aldridge (26 punti e 10 rimbalzi) e DeMar DeRozan (25 punti) è riuscita a replicare ad un incontenibile Nikola Jokic (43 punti e 12 rimbalzi), mentre Marco Belinelli (9 punti) ha fornito un valido contributo entrando dalla panchina.

La squadra di casa trova un’ottima partenza, con Aldridge e Forbes a confezionare la doppia cifra di vantaggio in avvio di primo quarto (22-12) e con l’appoggio di Mills a mantenere invariato il distacco prima dello scadere (34-24). Nel secondo periodo gli ospiti cominciano meglio e accorciano le distanze, ma una tripla di Belinelli restituisce ossigeno a San Antonio (41-34). Nei minuti successivi si accendono Jokic e Murray: il serbo riporta a contatto Denver, quindi la tripla del canadese e due liberi di Harris completano il sorpasso (47-48). Due canestri consecutivi dall’arco per Gay tengono in vita gli uomini di Popovich nel momento di massima difficoltà e prima dell’intervallo Aldridge e DeRozan costruiscono il nuovo vantaggio (64-60).

Nella ripresa la squadra di casa conduce le operazioni trovando con continuità la via del canestro, ma un incontenibile Jokic (17 punti e 8/9 dal campo nel terzo quarto) riesce ad impedirne l’allungo e la sfida è ancora in assoluto equilibrio entrando nell’ultimo quarto (90-85). L’esito della partita si decide negli ultimi dodici minuti: San Antonio torna a premere sull’acceleratore e la maggiore efficacia da tre punti fa la differenza, con Gay e Belinelli a ristabilire la doppia cifra di vantaggio nelle prime fasi (96-85). Denver accusa il colpo e fatica a trovare punti: la conseguenza è un parziale di 22-4 in favore dei padroni di casa che sposta l’inerzia dell’incontro (110-89). Il divario tra le due formazioni è ormai troppo ampio e con sei minuti da giocare gli uomini di Malone non riescono più a rendersi pericolosi arrendendosi alla sconfitta per 120-103. Il destino della serie si deciderà in gara-7.

