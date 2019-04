I risultati della notte: Golden State chiude la serie coi Clippers sul 4-2, 50 punti di Durant

Con una prestazione spaziale dei loro uomini chiave i Golden State Warriors battono per 129-110 allo Staples Center i Los Angeles Clippers in gara-6 del primo turno dei playoff di Western Conference, chiudono la serie sul 4-2 e si qualificano per le semifinali dove troveranno gli Houston Rockets, che hanno avuto la meglio degli Utah Jazz in cinque partite. La serie comincerà domani sera e sarà una sorta di rivincita delle finali di Conference dell’anno scorso quando i texani furono battuti dopo essere stati avanti per 3-2. Mostruoso in particolare nelle fila dei campioni in carica Kevin Durant, autore di 50 punti, suo record in carriera nei playoff (battuto quello di 45 di mercoledì scorso), di cui 38 nel primo tempo (15 su 26 dal campo, 6 su 14 da tre, 14 su 15 ai liberi), 6 rimbalzi e 5 assist, Stephen Curry aggiunge 24 punti, 6 rimbalzi e 6 assist, mentre Draymond Green piazza la tripla doppia, la sua quinta in carriera, con 16 punti, 14 rimbalzi e 10 assist.

Durant nella prima metà partita, con 12 su 17 dal campo, 10 su 10 ai liberi e 4 triple a segno, è stato fondamentale per il vantaggio alla sirena di 72-53 dei Warriors poi rivelatosi decisivo. Dall’altra parte non può nulla un pur straordinario Danilo Gallinari con 29 punti (11 su 24 dal campo, 3 su 7 da tre e 4 su 6 ai liberi), Shai Gilgeous-Alexander aggiunge 22 punti e Patrick Beverley 11 punti e 14 rimbalzi. Durante la partita è stato commemorato John Havlicek, scomparso giovedì a 79 anni, che vinse 8 anelli NBA tra il 1962 e il 1978 in una carriera passata interamente nelle fila dei Boston Celtics.