I risultati della notte: Golden State ko all'overtime e raggiunta da Denver

Sono sei le partite giocate nella notte NBA. Continua il duello per la prima posizione nella Western Conference tra Golden State e Denver. Con il successo di ieri dei Nuggets e la sconfitta degli Warriors, adesso le due squadre sono appaiate in classifica con lo stesso record (51-24) e probabilmente tutto si deciderà nello scontro diretto di martedì prossimo.

Minnesota ha battuto 131-130 dopo un supplementare Golden State, ma il finale di partita ha lasciato numerose polemiche soprattutto in casa Warriors. Con i T’Wolves avanti di tre (130-127) Kevin Durant segna la tripla del pareggio a cinque secondi, ma l’arbitro annulla il canestro per un precedente fallo di Bates-Diop proprio su KD. Decisione molto al limite, ma dalla rimessa Step Curry (37 punti alla fine) inventa la tripla del pareggio dall’angolo. Con solo otto decimi da giocare, Minnesota disegna la rimessa per Karl-Anthony Towns ed arriva un altro fischio, che punisce Durant e manda in lunetta Towns: dentro il primo libero e secondo sbagliato apposta, con Minnesota che può festeggiare.

Denver, invece, ha espugnato il campo degli Oklahoma City Thunder per 115-105 in una partita che ha visto gli ospiti allungare in maniera decisiva nel terzo quarto. Grande prestazione in casa Nuggets per Jamal Murray con 27 punti e 9 assist e non manca il solito contributo da parte di Nikola Jokic, che chiude con una doppia doppia da 23 punti e 16 rimbalzi. Dall’altra parte Russell Westbrook va vicinissimo alla tripla doppia, chiudendo con 27 punti, 9 rimbalzi e 9 assist.

Molto importante era anche la scontro diretto tra Boston ed Indiana che si contendono il quarto posto ad Est e dunque il vantaggio del fattore campo nel primo turno dei playoff. A vincere sono stati i Celtics 114-112 con il canestro decisivo di Kyrie Irving arrivato praticamente sulla sirena. Per Irving alla fine ci sono 30 punti, mentre ai Pacers non bastano i 27 punti di Bojan Bogdanovic.

Sesta vittoria consecutiva e prima senza Jusuf Nurkic per i Portland Trail Blazers, che sono sempre al terzo posto nella Western Conference. Portland, che ha dovuto fare a meno ancora di CJ McCollum, si è imposta nettamente contro gli Atlanta Hawks per 118-98 grazie soprattutto ad un Damian Lillard da 36 punti.

Vincono anche i Los Angeles Lakers che fermano la rincorsa playoff degli Charlotte Hornets. Successo per 129-115 per i gialloviola, trascinati dai 27 punti di LeBron James ma anche dalle buone prestazioni di Kentavious Caldwell-Pope (25 punti), Kyle Kuzma (20) e Rajon Rondo (15 assist).

Quarto successo di fila per gli Utah Jazz che continuano ad inseguire Portland e Houston per avere il fattore campo nel primo turno dei playoff. Utah si impone 128-124 contro gli Washington Wizards con un Donovan Mitchell da 35 punti mentre agli ospiti non bastano i 34 punti di Bradley Beal.

I risultati della notte

Boston Celtics – Indiana Pacers 114-112

Atlanta Hawks – Portland Trail Blazers 98-118

Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors 131-130 OT

Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 105-115

Utah Jazz – Washington Wizards 128-124

Los Angeles Lakers – Charlotte Hornets 129-115