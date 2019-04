I risultati della notte: Golden State n.1 a Ovest, Brooklyn e Orlando ai playoff

Sono ben quattordici le partite della notte NBA. Per il quarto anno consecutivo i Golden State Warriors vincono la Western Conference, assicurandosi il fattore campo nei playoff fino alle Finals. Decisiva è stata la netta vittoria contro i Los Angeles Clippers per 131-104, dove il migliore è stato Steph Curry con 27 punti a referto. I Clippers hanno lasciato a riposo Danilo Gallinari per un problema alla caviglia ed ora Los Angeles è scesa all’ottavo posto, situazione che porterebbe proprio queste due squadre ad affrontarsi al primo turno dei playoff.

A Golden State bastava la vittoria per assicurarsi la posizione numero uno ad Ovest, ma a certificare questo traguardo era arrivata anche la sconfitta dei Denver Nuggets contro i Portland Trail Blazers per 115-108 grazie soprattutto ai 30 punti di Damian Lillard e alla doppia doppia di Al-Farouq Aminu (23 punti e 11 rimbalzi).

Restando sempre nella Western Conference, comodo successo per gli Houston Rockets, arrivati alla sesta vittoria consecutiva. Questa volta la squadra di Mike D’Antoni ha superato 149-113 i Phoenix Suns con la quasi tripla doppia di James Harden (30 punti, 13 rimbalzi e 9 assist).

Una tripla doppia, invece, che ha messo a referto il solito Russell Westbrook nel successo degli Oklahoma City Thunder contro i Minnesota Timberwolves per 132-126. Per RW0 ci sono 27 punti, 15 assist e 10 rimbalzi e a questo vanno aggiunti anche i 27 punti di Paul George. OKC è attualmente al sesto posto e potrebbe affrontare proprio Houston in quello che sarebbe un primo turno infuocato.

Solo tredici minuti e nessun punto a referto per Marco Belinelli nella vittoria dei suoi San Antonio Spurs in casa dei Cleveland Cavaliers (112-90). Ottimo finale di stagione per i Los Angeles Lakers, che vincono ancora dopo il derby e superano 113-109 gli Utah Jazz grazie ai 32 punti di Kentavious Caldwell-Pope e alla doppia di Alex Caruso (18 punti e 11 assist).

Fanno festa Brooklyn ed Orlando, che si assicurano un posto nei playoff della Eastern Conference. I Nets hanno sconfitto 108-96 gli Indiana Pacers grazie ai 20 punti di D’Angelo Russell, mentre i Magic hanno superato i Boston Celtics per 116-108 con una bella prestazione del trio Terrence Ross (26 punti), Nikola Vucevic (25) ed Evan Fournier (24).

L’ultimo posto ad Est è attualmente occupato da Detroit, ma ci sarà battaglia fino alla fine, visto che i Pistons sono stati sconfitti nello scontro diretto per 104-91 dagli Charlotte Hornets, che possono sperare ancora grazie ai 31 punti di Kemba Walker. Con lo stesso di record di Charlotte c’è anche Miami, ma gli Heat hanno sprecato un’altra occasione di agguantare l’ottava posizione, perdendo dopo un tempo supplementare contro i Toronto Raptors 117-109. Non sono bastati i 21 punti di Dwyane Wade, mentre per i canadesi ci sono stati i 23 punti di Pascal Siakam e di Norman Powell.

Vincono i Milwaukee Bucks, già certissimi di avere il miglior record dell’intera lega, contro gli Atlanta Hawks per 115-107 con 30 punti di Giannis Antetokounmpo. Successi anche per i New Orleans Pelicans contro i Sacramento Kings (133-129, 26 punti per Elfrid Payton) e per i Dallas Mavericks, dopo un supplementare con i Memphis Grizzlies (129-127). Chiude la vittoria di New York in casa contro Washington grazie ai 30 punti di Mario Hezonja.

Questo il riepilogo dei risultati

Toronto Raptors – Miami Heat 117-109 d.t.s

Cleveland Cavaliers – San Antonio Spurs 90-112

Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 126-132

Detroit Pistons – Charlotte Hornets 91-104

Indiana Pacers – Brooklyn Nets 96-108

Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks 127-129 d.t.s

Houston Rockets – Phoenix Suns 149-113

Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks 115-107

Boston Celtics – Orlando Magic 108-116

New York Knicks – Washington Wizards 113-110

Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 131-104

Portland Trail Blazers – Denver Nuggets 115-108

Sacramento Kings – New Orleans Pelicans 129-133

Los Angeles Lakers – Utah Jazz 113-109