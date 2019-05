I risultati della notte: Golden State va sul 2-0 con Houston, Milwaukee pareggia la serie

Nottata dedicata alle gare-2 più interessanti di questi playoffs NBA 2019 quella che si è disputata. Sul campo, infatti, erano di scena le due teste di serie numero 1 delle rispettive Conference che cercavano obiettivi differenti. Ad Ovest i Golden State Warriors piegano la resistenza degli Houston Rockets e si portano sul 2-0 nella serie, mentre ad Est i Milwaukee Bucks si svegliano dopo la “scoppola” di gara-1 e regolano i Boston Celtics per riportarsi in parità. Andiamo a vedere come si sono sviluppate le due partite disputate nel corso della notte italiana.

I Milwaukee Bucks erano chiamati alla riscossa dopo il pesante ko di gara-1 contro i Boston Celtics e la missione è stata ampiamente compiuta con un netto 123-102 che porta la serie sull’1-1. Il match, tuttavia, non è stato una passeggiata di salute per la squadra del Wisconsin, specialmente nel primo tempo. I Celtics partono meglio proseguendo sulla scia di gara-1, portandosi sul 13-8 e bloccando le armi da fuoco dei rivali con la consueta ottima difesa. Boston riesce a chiudere sul 30-25 il primo quarto, mettendo grandi dubbi ai padroni di casa che, tuttavia, con il passare dei minuti si scrollano di dosso le paure e ingranano la giusta marcia sospinti da un Giannis Antetokounmpo sempre più dominante a suon di schiacciate e grandi giocate. Si va all’intervallo sul 59-55 per Milwaukee che, nel terzo quarto, spazza via Boston con un parziale di 39-18 che chiude i conti. L’ultimo quarto è solo accademia verso il 123-102 conclusivo. Antetokounmpo chiude con 29 punti, 10 rimbalzi, 4 assist e un ottimo +20 di plus/minus, quindi Khris Middleton ne aggiunge 28 con 7 rimbalzi e 10/18 al tiro (7/10 dall’arco) mentre Eric Bledsoe a sua volta valica quota 20 punti mettendone 21 con 5 assist. Per i Celtics deludono Kyrie Irving (9 punti e appena 4/18 al tiro) e Jayson Tatum con 5 punti e 2/10. La serie, a questo punto, si sposta a Boston con la netta sensazione che i Bucks siano finalmente entrati in gara (e abbiano ritrovato il loro tiro dalla lunga distanza), con un Antetokounmpo che non ha ancora ingranato nemmeno la quarta marcia. Per la squadra di coach Brad Stevens sarà fondamentale ritrovare la precisione dall’arco, per aprire la difesa di Milwaukee.

James HardenGetty Images

I Golden State Warriors, invece, cercavano il bis contro gli Houston Rockets dopo le vibranti polemiche del primo episodio della serie di domenica e non si sono fatti scappare l’opportunità, vincendo alla Oracle Arena con il punteggio di 115-109. I campioni in carica hanno disputato un’altra prova di altissimo livello sui due lati del campo, limitando, per quanto possibile, l’attacco della squadra di coach Mike D’Antoni e gestendo nel migliore dei modi il proprio gioco nell’altra metà campo. Il match ha preso subito la via dei Warriors, in grado di chiudere il primo quarto avanti di nove lunghezze (29-20). Secondo e terzo periodo, poi, vivono sul totale equilibrio, prima dell’ultima frazione nella quale Golden State riesce a mettere anche 10 punti di margine a poco meno di due minuti dalla conclusione. Houston prova il tutto per tutto con la forza della disperazione e si riporta sul 113-109 a 3 secondi dalla conclusione, ma due tiri liberi di Kevin Durant (29 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e 2 stoppate) chiudono i conti e mandano la serie sul 2-0. Nell’era di coach Steve Kerr i giallo-blù sono 11-1 con questo vantaggio. L’unico ko arrivò nelle Finals 2016 per mano di LeBron James ed i Cleveland Cavaliers. Steph Curry chiude con 20 punti, Klay Thompson ne scrive 21, mentre uno scintillante Draymond Green prosegue nel suo magic moment con 15 punti, 12 rimbalzi, 7 assist e 6/10 al tiro. Per i Rockets solita giornata in ufficio per James Harden da 29 punti e 7 rimbalzi, ma soli 4 assist, quindi altri 5 giocatori in doppia cifra. Houston chiude con 17/40 dall’arco e perde, mentre Golden State non va oltre un 11/36. Statistiche preoccupanti per i bianco-rossi che ora, sostanzialmente, sono spalle al muro e non possono più sbagliare.

I risultati della notte

Milwaukee Bucks – Boston Celtics 123-102 (serie 1-1)

Golden State Warriors – Houston Rockets 115-109 (serie 2-0)

