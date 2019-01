I risultati della notte: Golden State vince Washington, altra sconfitta per i Lakers

I Golden State Warriors (34-14) sono di scena sul parquet dei Washington Wizards (20-27) e centrano il nono successo consecutivo con il punteggio di 126-118, portando il loro ruolino esterno sul 16-8. Steph Curry realizza 38 punti con l'ennesima prova da MVP, Kevin Durant ne aggiunge 21, e si vedono segnali di crescita anche da DeMarcus Cousins, che scrive 17 punti con 6 assist in 24 minuti. Per Washington, non bastano i 27 punti di Trevor Ariza, i 22 con 10 rimbalzi di Bradley Beal e la doppia doppia da 20 punti e 10 assist di Tomas Satoransky.

Gli Oklahoma City Thunder (30-18) ospitano i New Orleans Pelicans (22-27) e, non senza fatica, chiudono la pratica sul 122-116, infilando la quarta vittoria consecutiva. Tripla doppia mostruosa di Russell Westbrook, che realizza 23 punti con 17 rimbalzi e 16 assist, Paul George ne aggiunge 23 con 11 rimbalzi, mentre Steven Adams battaglia sotto i tabelloni scrivendone 20 con 13 rimbalzi.

Tutto facile per i Portland Trail Blazers (30-20) che passano con il punteggio di 120-106 sul campo dei Phoenix Suns (11-39) conquistando l’ottavo successo negli ultimi 11 turni. Per i Suns, invece, sesta sconfitta consecutiva, la 19esima sul proprio parquet. Per Portland solito ottimo contributo di Damian Lillard (24 punti) e CJ McCollum (20 punti) coadiuvati da Jake Layman e Seth Curry che, dalla panchina, ne aggiungono rispettivamente 20 e 17. I Suns, come spesso capita, sono solamente Devin Booker (per lui 27 punti in 30 minuti) con Kelly Oubre jr che, dalla panchina, chiude con 18 punti, 6 rimbalzi e 7 assist.

I Los Angeles Lakers (25-24), ancora privi di LeBron James, cedono in casa 105-120 contro i Minnesota Timberwolves (24-24) e si ritrovano al nono posto nella Western Conference. I giallo-viola incappano nella 11esima sconfitta casalinga (a fronte di 15 successi) mentre i Wolves conquistano solamente l’ottavo successo esterno su 24 match totali. Splendide prove di Andrew Wiggins (23 e 8) e Karl Anthony Towns, che riempie il foglio con 27 punti, 12 rimbalzi, 5 assist e da 3/5 dalla lunga distanza. I Lakers mandano tutto il quintetto in doppia cifra, ma non basta. Senza LeBron James la situazione rischia davvero di farsi irrecuperabile. Il ritorno del “Re” è quanto mai essenziale.

I risultati della notte

Washington Wizards – Golden State Warriors 118-128

Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans 122-116

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers 106-120

Los Angeles Lakers Minnesota Timberwolves 105-120

Video - Quando LeBron James salvò la NBA del lock-out grazie alla lettera di una cameriera 01:13

Alessandro Passanti