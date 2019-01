I risultati della notte: Harden show, 43 punti; Curry trascina, vittoria per gli Spurs di Belinelli

Nella notte si sono giocate sette partite della NBA, lo spettacolo non è mancato in occasione dell’ultimo giorno dell’anno. Gli Houston Rockets hanno vinto il big match contro i Memphis Grizzlies per 113-101 grazie all’ennesima prestazione da urlo di un inverosimile James Harden che sforna il suo quarto quarantello consecutivo e la decima gara di fila con almeno 30 punti a referto: questa volta il numero 13 ne mette dentro 43, conditi da 13 assist e 10 rimbalzi. I Rockets, capaci di collezionare dieci vittorie nelle ultime undici partite, sono ora risaliti al quarto posto a Ovest: partita già indirizzata nel primo tempo, chiuso da Houston sul 61-38.

Marco Belinelli segna invece 8 punti nella partita vinta dai suoi San Antonio Spurs contro i Boston Celtics: dopo un primo quarto da incubo (appena 17 punti col 22% al tiro), i ragazzi di Gregg Popovich si riscattano con un roboante terzo periodo (46 punti, 19 tiri su 25 a segno). Prestazione importante da parte di LaMarcus Aldridge, autore di 32 punti e 9 rimbalzi (13 su 23 al tiro) ma bene anche Derrick White (22).

I Golden State Warriors, Campioni in carica, travolgono i Suns per 132-109 grazie a un grande Stephen Curry (34 punti, 9 rimbalzi), gli Oklahoma Thunder si impongono su Dallas per 122-102 dominando fin dal primo quarto (spiccano i 32 punti di Russell Westbrook), New Orleans ha la meglio su Minnesota per 123-114 (33 punti e 11 rimbalzi di Julius Randle, Minnesota era riuscita a portarsi sul +1 al termine del terzo quarto dopo essersi trovata sotto di 12 punti), Charlotte ribalta Orlando per 125-100 (24 punti di Kemba Walker, partita già indirizzata col +13 dopo il primo quarto, poi dominata nella ripresa), Indiana passa su Atlanta (22 punti di Victor Oladipo).

I RISULTATI DELLA NOTTE

Atlanta Hawks-Indiana Pacers 108-116

Orlando Magic-Charlotte Hornets 100-125

Memphis Grizzlies-Houston Rockets 101-113

Boston Celtics-San Antonio Spurs 111-120

Minnesota-New Orleans 114-123

Dallas Mavericks-Oklahoma Thunder 102-122

Golden State Warriors-Phoenix Suns 132-109