I risultati della notte: i 76ers pareggiano la serie contro i Raptors, i Nuggets iniziano bene

Si sono giocati due incontri questa notte, all’interno delle semifinali di conference che stanno portando la stagione NBA sempre più vicina al suo compimento. Andiamo a vedere cos’è successo nel prosieguo di Toronto Raptors-Philadelphia 76ers e nell’esordio di Denver Nuggets-Portland Trail Blazers.

Nella Eastern Conference i Philadelphia 76ers riescono a compiere un importantissimo colpo esterno, battendo i Toronto Raptors per 89-94 con una grande prova di Jimmy Butler (30 punti) e nonostante i 35 di Kawhi Leonard dall’altra parte. I Sixers, nell’arco della partita, dominano i primi due quarti, chiudendoli sul 38-51 dopo aver accumulato anche 18 punti di vantaggio. Pascal Siakam mette insieme ottimi numeri nel terzo periodo per la rimonta dei Raptors, che però al sorpasso non ci arrivano mai (al massimo al -1 sul 60-61), dato che gli ospiti allungano ancora. Toronto riprova l’aggancio una seconda volta nel finale, con tripla di Lowry e appoggio da rimbalzo in attacco di Siakam per l’89-90. Dopo il gran movimento di Joel Embiid per il +3 Philadelphia, Green sbaglia la tripla del pari a 10 secondi dalla fine, regala due liberi a Harris e chiude di fatto la partita.

Nella Western Conference i Denver Nuggets aprono con un successo casalingo la serie con i Portland Trail Blazers, sconfitti 121-113. Nella sfida tra le stelle delle due franchigie prevale Nikola Jokic (37 punti, 9 rimbalzi e 6 assist) su Damian Lillard (39, 3 e 6). Dopo un primo quarto concluso sul 32 pari i Nuggets cominciano lentamente ad allungare, prima con il vantaggio 58-55 all’intervallo, poi con un terzo periodo significativo non solo da parte di Jokic, ma anche di Gary Harris. I Blazers, a metà ultima frazione, finiscono sotto di 13 lunghezze (109-96), non riuscendo più a riemergere.

I risultati della notte

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 89-94 (Serie 1-1)

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 121-113 (Serie 1-0)

federico.rossini@oasport.it