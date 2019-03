I risultati della notte: i Bucks battono Rockets, ok i Clippers di un ottimo Gallinari

Dieci partite si sono giocate in questa lunga notte NBA, con diverse sfide di un certo interesse e in particolare l’incontro tra i due maggiori candidati al titolo di MVP della regular season: James Harden e Giannis Antetokounmpo.

In verità, entrambi non hanno particolarmente brillato, ma ha vinto la stella dei Milwaukee Bucks su quella degli Houston Rockets: nel 108-94, però, oltre ai 19 punti e 14 rimbalzi del greco contano assai i 23 di Eric Bledsoe. 23 sono anche i punti di Harden, e per dare un’idea della stagione impressionante in termini realizzativi della barba più famosa della lega basti dire che soltanto sei volte è stato in grado di segnare di meno nell’arco di questa stagione.

Una sola partita finisce al supplementare, ed è quella che vede gli Charlotte Hornets battere i San Antonio Spurs per 125-116. A fine ultimo quarto DeRozan (due volte) e Walker sbagliano il tiro della vittoria, poi nell’overtime è di nuovo Kemba Walker (38 punti) a dilagare, aggiungendo anche l’ottima serata di Dwayne Bacon (24). Per gli Spurs 30 di DeMar DeRozan, 20 e 15 rimbalzi di LaMarcus Aldridge e 17 di Marco Belinelli, che in quasi 33 minuti aggiunge una quasi inedita versione da rimbalzista catturando 10 palloni. Vincono invece i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari: per la squadra c’è il 111-122 contro i Minnesota Timberwolves, propiziato da un 42-23 nel primo quarto, per il Gallo arrivano 25 punti e 10 rimbalzi in 30 minuti, che lo proclamano miglior realizzatore sia dei suoi che della partita.

Sfida play-off senza mezzi termini, quella tra Miami Heat e Orlando Magic nella Eastern Conference: alla fine sono gli ospiti a prevalere, con annessa rimonta nel terzo periodo, con il punteggio di 99-104. Nonostante i suoi 26 punti, Dion Waiters tenta vanamente l’ultimo aggancio in casa Heat, mentre i Magic festeggiano sei uomini in doppia cifra e l’apporto di Nikola Vucevic, a quota 24 e 16 rimbalzi, assistito da Jonathan Isaac con 19 e da Aaron Gordon con 14 e 10 rimbalzi.

Non basta la settima tripla doppia a Luka Doncic per portare i Dallas Mavericks al successo contro i Sacramento Kings, che vincono per 121-125: De’Aaron Fox (23 punti) e Buddy Hield (17) assicurano nel finale il successo agli uomini in trasferta, mentre lo sloveno infila una notte da 28 punti, 12 rimbalzi e 12 assist. A proposito di stelle, ma con qualche anno in più di esperienza in NBA, i Los Angeles Lakers battono i Washington Wizards per 124-106, e per LeBron James, benché i playoff siano ormai svaniti, ci sono 23 punti e 14 assist, anche se il miglior realizzatore in assoluto è l’avversario Bradley Beal con 32 e quello dei gialloviola è Kentavious Caldwell-Pope con 29.

Perdono una sfida importante fuori casa i Detroit Pistons: gli uomini della Motor City, invischiati nella battaglia per gli ultimi posti nella post-season, cadono (95-92) contro i Denver Nuggets. Decisivi risultano i 33 punti di Jamal Murray e i 23 con 15 rimbalzi di Nikola Jokic, mentre risultano, allo stato delle cose, non utili alla causa i 29 e 15 rimbalzi di Blake Griffin. Proprio quest’ultimo, a due secondi dalla fine, ha in mano la tripla dell’overtime, ma la sbaglia. Nel frattempo, sul parquet dei New Orleans Pelicans, arriva la vittoria degli Atlanta Hawks per 120-130, con Trae Young che risponde a Doncic nella sfida per il rookie dell’anno: 33 punti e 12 assist permettono agli Hawks di portare a casa un incontro sempre guidato e a percentuali piuttosto alte.

I Boston Celtics lasciano a riposo Kyrie Irving, ma battono i Cleveland Cavaliers per 106-116 con 21 di Jayson Tatum e Marcus Smart, che neutralizzano i 24 di Collin Sexton. Simile discorso per i Toronto Raptors, che oltre ad aver acquisito le prestazioni di Jodie Meeks (subito in campo per 5 minuti) battono i Chicago Bulls per 112-103 grazie a una gran prestazione dalla panchina di Norman Powell, autore di 20 punti.

I risultati della notte

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs 125-116 dts

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics 106-116

Miami Heat-Orlando Magic 99-104

Toronto Raptors-Chicago Bulls 112-103

Milwaukee Bucks-Houston Rockets 108-94

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers 111-122

New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks 120-130

Dallas Mavericks-Sacramento Kings 121-125

Denver Nuggets-Detroit Pistons 95-92

Los Angeles Lakers-Washington Wizards 124-106

