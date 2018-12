I risultati della notte: i Lakers vincono anche senza LeBron, ok anche Houston e Boston

La NBA a Natale è ormai una tradizione e anche quest’anno il meglio del basket americano si è vissuto sotto l’albero. Cinque partite ed ovviamente l’attesa era tutta per la grande sfida tra i Golden State Warriors e i Los Angeles Lakers: Steph Curry e Kevin Durant contro LeBron James in una sorta di rivincita personale per il Re dopo la sconfitta nelle ultime due Finals.

Alla Oracle Arena, i gialloviola infliggono una dura lezione ai campioni in carica: 127-101 il finale, con un devastante quarto periodo da 36-19. Il tutto senza la stella più attesa. Sì perché LeBron, a 7’54” alla fine del terzo periodo, è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare all’inguine, dopo aver comunque messo a referto una doppia doppia da 17 punti e 13 rimbalzi. Nonostante l'uscita di scena del Re, i Lakers non si sciolgono, trascinati da un grande Rajon Rondo da 15 punti, 10 assist e 5 rimbalzi. Per Golden State, inutili i 21 punti con 7 rimbalzi e 7 assist di Kevin Durant e i 23 punti di Andre Iguodala, mentre Steph Curry chiude a quota 15 dopo una prima metà di gara da dimenticare. Dodicesima sconfitta stagionale per gli Warriors (23-12), in seconda posizione ad Ovest, mentre ventesima vittoria dell’anno per Los Angeles, in quarta posizione e convincente nel Christmas Day.

Al Toyota Center va in scena il confronto tra Houston Rockets e Oklahoma City, con il duello tra i due MVP delle ultime due stagioni, James Harden e Russell Westbrook. Il match sorride alla squadra allenata da Mike D’Antoni con il punteggio di 113-109, grazie a un Barba devastante: 41 punti (record nella storia di Houston per il giorno di Natale), 6 rimbalzi e 7 assist. Ben sostenuto da Eric Gordon (17-6-4) e Clint Capela (16-23-3), Harden dà spettacolo rendendo vani i 28 punti di Paul George e i 21 punti con 9 rimbalzi e 9 assist di Westbrook, che sporca però ampiamente il foglio con un modesto 6/20 dal campo.

Facendo rotta verso il TD Garden, successo 121-114 all’overtime dei Boston Celtics contro i Philadelphia Sixers, un match nel quale Kyrie Irving esprime un basket d’alta scuola, con 40 punti e i canestri nei momenti decisivi della partita. Le autentiche prodezze di Irving infatti valgono il pareggio alla fine dei tempi regolamentari (canestro pazzesco nonostante la marcatura di Jimmy Butler) e mettono il sigillo sulla vittoria, arrivata grazie a un paio di triple nell'overtime. Per Boston, buone prove anche per Jayson Tatum e Marcus Morris, entrambi a referto con 23 punti, mentre per i Sixers non bastano i 34 punti con 16 rimbalzi di Joel Embiid.

Dando uno sguardo al match che ha dato il via alle danze in questo NBA Chrismas Day, al Madison Square Garden di New York i Milwaukee Bucks si impongono 109-95 sui Knicks. Un successo, di fatto, mai in discussione, e frutto del terzo quarto (36-22) nel quale gli uomini di Mike Budenholzer costruiscono lo strappo decisivo. Il mattatore è, ovviamente, Giannis Antetokounmpo: 30 punti, 14 rimbalzi, 4 recuperi e 2 stoppate, numeri di altissimo profilo per la sua prima partita di Natale della carriera. In casa Knicks, il migliore è il rookie Kevin Knox con 21 punti.

Chiude il quadro della nottata la vittoria degli Utah Jazz sui Portland Trail Blazers per 117-96: fondamentale il secondo quarto da 35-23. Utah si gode un attacco molto bilanciato mandando sette uomini in doppia cifra, guidati dai 19 punti di Donovan Mitchell e dai 18 con 14 rimbalzi e 7 stoppate di Rudy Gobert. Per i Blazers, 20 punti di Damian Lillard e soltanto 11 di CJ McCollum, fermo a 4/14 al tiro.

I risultati della notte:

Milwaukee Bucks – New York Knicks 109-95

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets 109-113

Philadelphia 76ers – Boston Celtics 114-121

Los Angeles Lakers – Golden State Warriors 127-101

Portland Trail Blazers – Utah Jazz 96-117