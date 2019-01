I risultati della notte: James Harden ne fa 57, Anthony Davis risponde con 46

57 punti: tanti ne realizza James Harden nel successo degli Houston Rockets per 112-94 sui Memphis Grizzlies. La barba più famosa della lega non perdona, arrivando vicinissimo al suo primato personale (60) con 11/18 da due, 6/15 da tre e 17/18 ai liberi. La sua prestazione comprende anche 9 rimbalzi nei 34 minuti in cui è rimasto in campo. Harden, però, non è l’unico protagonista della notte: nel 117-121 con cui i New Orleans Pelicans battono i Los Angeles Clippers il dominatore assoluto è Anthony Davis, capace di mandare a bersaglio 46 punti e di catturare 16 rimbalzi in una notte in cui, ancora una volta, Danilo Gallinari non si tira indietro, arrivando a quota 25.

Non scende invece in campo Marco Belinelli, tenuto a riposo da Gregg Popovich, nella particolare notte di San Antonio, in cui gli Spurs perdono per 93-108 contro gli Charlotte Hornets. Il ritorno da celebrare è quello di Tony Parker, per la prima volta avversario nella città in cui ha conquistato quattro titoli NBA: il protagonista, però, è Kemba Walker, dall’alto dei suoi 33 punti, che rende inutili gli sforzi di LaMarcus Aldridge (28 e 10 rimbalzi). Tra Brooklyn Nets e Boston Celtics, invece, a prevalere sono i primi 109-102 con 34 punti di D’Angelo Russell, che riceve supporto da quattro uomini in doppia cifra, al contrario di Jayson Tatum, che di punti ne realizza gli stessi di Russell, ma viene aiutato solo dai 22 di Jaylen Brown e dai 13 di Brad Wanamaker, vecchia conoscenza d’Italia e d’Europa.

Continuano a lanciare segnali positivi i Sacramento Kings, che resistono alla notte da 35 punti di Damian Lillard e battono i Portland Trail Blazers per 115-107. Sono sei gli uomini che superano la doppia cifra in casa Kings, a partire da Buddy Hield (19 punti) e Bogdan Bogdanovic (18). Gli Utah Jazz, infine, regolano per 100-94 i Detroit Pistons con la combinazione dei 28 di Donovan Mitchell e dei 18 con 25 rimbalzi di Rudy Gobert, oltre che dei 19 di Kyle Korver. Per i Pistons ce ne sono 19 di Blake Griffin e 15 con 13 rimbalzi di Andre Drummond.

I risultati della nottata

Brooklyn Nets-Boston Celtics 109-102

Houston Rockets-Memphis Grizzlies 112-94

San Antonio Spurs-Charlotte Hornets 93-108

Utah Jazz-Detroit Pistons 100-94

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers 115-107

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans 117-121

