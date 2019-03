I risultati della notte: LA Clippers e San Antonio, acuti playoff!

Diversi risultati importanti nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Vittorie fondamentali per Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, che aumentano il margine rispetto alle inseguitrici e compiono un deciso passo avanti in ottica playoff. Golden State e Milwaukee si dimostrano le due squadre più attrezzate delle rispettive divisioni, mentre Indiana demolisce Denver nella sfida più attesa della serata.

Prosegue con un successo sul campo dei New York Knicks il cammino dei Los Angeles Clippers in direzione dei playoff. La formazione guidata da Doc Rivers chiude sul punteggio di 113-124 un incontro non semplice anche se condotto per la maggior parte del tempo. Dopo una prima metà di gara in equilibrio (59-60), gli ospiti trovano un piccolo margine nel terzo quarto (84-89) ma subiscono la rimonta dei padroni di casa nell’ultimo parziale e la sfida è in perfetta parità entrando negli ultimi cinque minuti (103-103). Lou Williams (29 punti) e uno splendido Danilo Gallinari (26 punti) si caricano sulle spalle la squadra e firmano lo strappo decisivo, mentre Emmanuel Mudiay (26 punti) non basta alla formazione di David Fizdale.

Successo importantissimo dei San Antonio Spurs sul campo dei Boston Celtics per 96-115. Trascinati da un inarrestabile LaMarcus Aldridge (48 punti e 13 rimbalzi), Marco Belinelli e compagni avvicinano l’obiettivo playoff approfittando anche della sconfitta dei Sacramento Kings, unica formazione che può ancora insidiare l’ottavo posto. Gli uomini di Gregg Popovich cominciano con la giusta aggressività nel primo quarto (24-31) e conservano un buon margine all’intervallo (47-54). L’allungo nel terzo quarto spegne le speranze di rimonta dei padroni di casa (72-84) e il divario aumenta ancora nell’ultimo periodo. Prosegue invece il momento complesso della squadra di Brad Stevens, alla quarta sconfitta consecutiva.

Nella sfida più attesa della notte tra Indiana Pacers e Denver Nuggets, la formazione guidata da Nate McMillan si aggiudica la vittoria con un netto 124-88 e torna al successo dopo quattro sconfitte consecutive. Dopo un buon primo quarto (27-23), gli ospiti calano drasticamente già nel secondo parziale (62-46) per poi sprofondare definitivamente nella ripresa. Protagonista indiscusso della serata Bojan Bogdanovic (35 punti), ben supportato da Myles Turner (17 punti e 11 rimbalzi) e Domantas Sabonis (15 punti e 13 rimbalzi). Tra gli uomini di Michael Malone si salva soltanto Nikola Jokic (19 punti e 11 rimbalzi). Successo e deciso passo avanti verso i playoff per gli Houston Rockets sul campo dei New Orleans Pelicans con il punteggio di 90-113. La formazione di Mike D’Antoni mette in chiaro le cose sin dal primo quarto (19-33) e amministra il margine senza rischiare nulla nel resto della partita. Il miglior realizzatore è come al solito James Harden (28 punti), seguito da Eric Gordon (18 punti). Frank Jackson (19 punti) e Julius Randle (15 punti) provano invano a tenere in partita i padroni di casa.

Bella vittoria dei Golden State Warriors che si riprendono la testa della classifica avendo la meglio sui Detroit Pistons per 121-114 al termine di una partita condotta con sicurezza dai padroni di casa sin dal secondo quarto (63-49). Stephen Curry (26 punti) e Klay Thompson (24 punti) trascinano al successo la formazione di Steve Kerr, mentre Blake Griffin (24 punti) e Luke Kennard (20 punti) non bastano agli ospiti. Differenza di motivazioni determinante tra Toronto Raptors e Charlotte Hornets, con la squadra allenata da James Borrego che ottiene un importante successo per 114-115 e resta in corsa per l’obiettivo playoff. Dopo un primo tempo equilibrato (57-58), gli ospiti trovano un allungo importante nel terzo quarto (83-95) venendo però raggiunti nell’ultimo minuto (112-112). Kawhi Leonard (28 punti) porta in vantaggio la formazione di casa, ma la tripla di Jeremy Lamb sulla sirena regala la vittoria agli Hornets. Ottime prestazioni anche per Dwayne Bacon (20 punti), Miles Bridges (16 punti) e Kemba Walker (15 punti e 13 assist).

Risultato mai in discussione tra Milwaukee Bucks e Cleveland Cavaliers con la formazione di casa che si impone per 127-105 grazie alla doppia doppia del solito Giannis Antetokounmpo (26 punti e 10 rimbalzi) e ad un’ottima prestazione corale, con ben sette giocatori in doppia cifra. Kevin Love (20 punti e 19 rimbalzi) e Jordan Clarkson (19 punti) sono invece i migliori tra le fila degli ospiti. Successo infine dei Los Angeles Lakers sui Sacramento Kings per 111-106. La formazione di Luke Walton chiude una striscia di cinque sconfitte consecutive grazie alla coppia formata da LeBron James (29 punti, 11 rimbalzi e 11 assist) e Kyle Kuzma (29 punti), ma il risultato non basta per rientrare nella lotta per i playoff, già matematicamente irraggiungibili. Marvin Bagley (25 punti e 11 rimbalzi) non riesce ad evitare la sconfitta agli ospiti, che vedono aumentare il distacco dall’ottavo posto.

Di seguito il riepilogo completo dei risultati.

New York Knicks – Los Angeles Clippers 113-124

Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers 127-105

Indiana Pacers – Denver Nuggets 124-88

Toronto Raptors – Charlotte Hornets 114-115

New Orleans Pelicans – Houston Rockets 90-113

Boston Celtics – San Antonio Spurs 96-115

Golden State Warriors – Detroit Pistons 121-114

Los Angeles Lakers – Sacramento Kings 111-106

