I risultati della notte: Leonard trascina Toronto in casa di Philadelphia, Denver sbanca Portland

Arrivano due successi esterni nella notte dedicata alla gara-4 delle semifinali dei Playoff NBA 2019. Toronto si impone in casa di Philadelphia grazie ad una prestazione da autentico fuoriclasse di Kawhi Leonard, mentre Jamal Murray e Nikola Jokic sono gli artefici principali della vittoria di Denver sul campo di Portland. Entrambe le serie si trovano al momento sul punteggio di 2-2, in attesa delle ultime partite che faranno la differenza e consegneranno il nome delle finaliste rispettivamente della Eastern e della Western Conference.

Sul campo dei Philadelphia 76ers il punteggio finale di 96-101 a favore dei Toronto Raptors permette alla formazione di Nick Nurse di ristabilire la parità nella serie sul 2-2 e di riportare a proprio favore il fattore campo. La serata stellare di Kawhi Leonard (39 punti con 5/7 dall’arco e 14 rimbalzi) trascina letteralmente al successo gli ospiti, con il prezioso contributo fornito da Marc Gasol (16 punti) e Kyle Lowry (14 punti), mentre tra le fila degli uomini di Brett Brown un ottimo Jimmy Butler (29 punti e 11 rimbalzi) non basta a fronte della prestazione decisamente deludente di Joel Embiid e di Ben Simmons. Dopo un avvio equilibrato, Toronto trova il primo allungo sfruttando l’asse Leonard-Lowry e toccando la doppia cifra di vantaggio grazie alla schiacciata di Ibaka e a due liberi del n.2 in maglia rossa (11-22). Nel finale Philadelphia accorcia il distacco e chiude sul 21-24 il primo quarto. Nel secondo periodo la sfida procede punto a punto, con la formazione di casa che resta a contatto e con la tripla di Butler a segnare il 45-47 con cui termina il primo tempo. Nella ripresa il copione si inverte e gli uomini di Brown passano subito in vantaggio trovando anche il +6 grazie a Redick dalla lunetta (60-54). Leonard tiene a contatto gli ospiti con un paio di canestri da assoluto fuoriclasse (62-59) e la girata vincente di Ibaka chiude il terzo quarto in perfetta parità sul 75-75. Nell’ultimo periodo l’intensità si alza notevolmente da entrambe le parti: Butler porta avanti Philadelphia (84-81), quindi la tripla di Gasol e ancora Leonard completano il sorpasso (85-89). Redick dall’arco accende il pubblico di casa (90-91), ma la giocata della partita è la spettacolare tripla di Leonard che consegna il +4 a Toronto entrando nell’ultimo minuto (90-94). Con le poche energie rimaste la squadra di Brown provano a mandare in lunetta gli uomini di Nurse, ma Green e Siakam non tremano e chiudono l’incontro.

Sfida equilibrata e spettacolare tra Portland Trail Blazers e Denver Nuggets, con gli uomini di Michael Malone che trovano un fondamentale successo per 112-116 e ristabiliscono la parità nella serie (2-2) dopo la sconfitta nella battaglia infinita di gara-3. Jamal Murray (34 punti) e Nikola Jokic (21 punti, 12 rimbalzi e 11 assist) si spartiscono la scena, supportati dalla doppia doppia di Paul Millsap (21 punti e 10 rimbalzi). La solida prestazione della coppia formata da C.J. McCollum (29 punti) e Damian Lillard (28 punti) non è invece abbastanza per la formazione Terry Stotts. Murray spinge sull’acceleratore sin dalle prime fasi animando l’ottima partenza di Denver e trovando anche un incredibile canestro da dietro il tabellone (10-17), ma Portland entra in partita e ribalta la situazione chiudendo avanti il primo quarto 33-29. Morris e Barton confezionano il sorpasso in apertura di secondo periodo (35-39), quindi Seth Curry infiamma il pubblico di casa mandando a bersaglio tre triple consecutive prima dell’appoggio di Kanter che vale il +9 (55-46). Gli uomini di Malone provano a reagire, ma sulla sirena dell’intervallo un altro canestro di Curry dall’arco fissa il punteggio sul 63-57. Nella ripresa Denver rientra in campo con maggiore convinzione e ritrova subito la parità con Harris dalla lunetta (65-65), quindi tenta anche l’allungo grazie ad uno scatenato Jokic (72-80). L’ultimo periodo si apre sul 77-84, ma McCollum e Lillard non si arrendono e riportano a contatto Portland entrando nella fase decisiva (97-99). La chiave di volta della partita arriva poco dopo con due azioni in fotocopia degli ospiti: penetrazione di Jokic, scarico per Barton e tripla a bersaglio (102-107). Liberi determinanti anche in questo caso con Murray si prende la responsabilità sulle spalle e fa 6/6 dalla lunetta spegnendo le speranze di rimonta dei padroni di casa.

