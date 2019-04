I risultati della notte: Milwaukee blinda la prima posizione, vince anche Boston

Sono stati ben nove i match giocati nella nottata NBA, molti dei quali con notevoli implicazioni in vista dei playoff che, ormai, sono sempre più vicini. Si sono disputati, infatti, due importanti spareggi per quanto riguarda la Eastern Conference con i Boston Celtics che fermano i Miami Heat, mentre gli Indiana Pacers superano i Detroit Pistons. Vincono anche i Milwaukee Bucks ed i Toronto Raptors, mentre ad Ovest preziosi successi per Portland Trail Blazers e Utah Jazz. Andiamo a vedere cos’è successo sui parquet della NBA in questa importante nottata.

I Boston Celtics (46-32) hanno la meglio per 110-105 sui Miami Heat (38-39) dopo un match altalenante. I bianco-verdi, infatti, chiudono il primo quarto avanti 36-17, salvo poi cedere ogni altro parziale, per un finale nel quale gli Heat si fanno sotto. Per i Celtics ancora una grande prova per Kyrie Irving (25-8) e Al Horford da tripla doppia (19-11-10) mentre Miami (che era reduce da sette successi nelle ultime 10) vede un Goran Dragic da 30 punti e 5 assist, ma la squadra non lo sorregge nella rimonta finale.

Gli Indiana Pacers (46-32) vincono 111-102 contro i Detroit Pistons (39-38) privi di Blake Griffin e rimangono a pari merito con Boston al quarto posto. Per i Pacers, quarto successo nelle ultime 11 uscite, grazie a 7 giocatori sui 9 a referto in doppia cifra. Bojan Bogdanovic chiude con 19 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, Thaddeus Young con 19 e 9 rimbalzi, mentre Demantas Sabonis ne aggiunge 18 con 12 rimbalzi uscendo dalla panchina. Per Detroit, che rimane al sesto posto, Wayne Ellington segna 26 punti, mentre Reggie Jackson ne aggiunge 22, ma Indiana domina nei due quarti centrali e risulta irraggiungibile nel finale.

In vetta alla Conference rimangono sempre i Milwaukee Bucks (58-20) che erano di scena sul parquet dei Brooklyn Nets (39-39). Successo per 131-121 per la formazione del Wisconsin che, sostanzialmente, ha blindato il fattore campo fino alla fine dei playoffs. Giannis Antetokounmpo incanta con 28 punti e 11 assist in 30 minuti, mentre Eric Bledsoe domina con 29 punti, 5 rimbalzi e 7 assist in un match nel quale i Bucks hanno chiuso con 40 punti nell’ultimo quarto per non lasciare scampo ai padroni di casa. Per i Nets, che rimangono in lizza per la post season, D’Angelo Russell chiude con 28 e 10, mentre Caris LeVert ne aggiunge 24 dalla panchina con 8/15 al tiro.

In seconda posizione ad Est si confermano i Toronto Raptors (55-23) che vincono 121-109 contro gli Orlando Magic (38-40). Settimo successo nelle ultime 11 per i canadesi che vivono un match strano. Primo quarto con Orlando avanti 36-29, quindi dominio assoluto nella seconda frazione per 33-16 e nella terza con 33-23. Danny Green è il migliore in campo per Toronto, che rimane seconda a Est a tre partite di distanza da Milwaukee, con 29 punti e un sontuoso 7/10 dall’arco, mente Kawhi Leonard si accontenta di 15 punti e 7 rimbalzi.

La terza forza della Eastern Conference, i Philadelphia 76ers (49-28), crollano senza Jimmy Butler e Joel Embiid 102-122 in casa dei Dallas Mavericks (31-46) che erano in back to back dopo la vittoria di Oklahoma City. Dopo il primo quarto chiuso 32-27 dai 76ers, Dallas prende le redini del match con un parziale clamoroso di 41-18 e chiude i conti nonostante l’assenza di Luka Doncic. Miglior realizzatore per i Mavs è Justin Jackson con 24 punti, mentre Tobias Harris con 25 e JJ Redick con 26 non evitano il ko a Phila, che era reduce da 8 vittorie nelle ultime 10.

Nella corsa alle migliori posizioni ad Ovest, invece, gli Utah Jazz (47-30) stendono 111-102 gli Charlotte Hornets (35-42) e si tengono stretti il quinto posto, con mezza partita sui Clippers. Per i Jazz 10 vittorie nelle ultime 11, e match ben gestito con un primo tempo da 52-39 che ha indirizzato le sorti nonostante un Kemba Walker stratosferico da 47 punti con 15/28 dal campo e 13/15 ai liberi. Per Utah Donovan Mitchell scrive 25 punti, con Ricky Rubio che chiude con 20 punti e 13 assist. Rudy Gobert conclude con 18 e 18 dominando la scena a rimbalzo.

Ancora una vittoria importante per i Portland Trail Blazers (49-28) che passano per 132-122 in casa dei Minnesota Timberwolves (34-43) e provano a mantenere la terza posizione dagli attacchi degli Houston Rockets. Enes Kanter (20-11), Rodney Hood (21 punti), Seth Curry (19 dalla panchina) dominano la scena assieme ad un Evan Turner che chiude con una tripla doppia da 13-11-10 in 25 minuti con 5/5 al tiro.

Nei match meno importanti della serata, quelli con team già ampiamente proiettati verso la prossima stagione i Phoenix Suns (18-60) superano 122-113 i Cleveland Cavaliers (19-59), quindi i New York Knicks (15-62) tornano al successo con un 113-105 sui Chicago Bulls (21-57)

I risultati della notte

Indiana Pacers – Detroit Pistons 111-102

Boston Celtics – Miami Heat 110-105

Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks 121-131

New York Knicks – Chicago Bulls 113-105

Toronto Raptors – Orlando Magic 121-109

Minnesota T’Wolves – Portland Trail Blazers 122-132

Dallas Mavericks – Philadelphia 76ers 122-102

Utah Jazz – Charlotte Hornets 111-102

Phoenix Suns – Cleveland Cavaliers 122-113

alessandro.passanti@oasport.it