Spettacolare rimonta dei Boston Celtics che si portano sul 2-0 nei confronti degli Indiana Pacers difendendo il fattore campo e imponendosi con il punteggio di 99-91. Il grande protagonista della sfida è senza dubbio Kyrie Irving (37 punti), ma fondamentale per la formazione guidata da Brad Stevens anche l’apporto di Jayson Tatum (26 punti), mentre agli ospiti non basta Bojan Bogdanovic (23 punti) per pareggiare la serie. L’avvio premia gli uomini di Nate McMillan che toccano il +8 nel primo quarto grazie alla tripla di Evans (19-27), ma subiscono il rientro dei padroni di casa e chiudono sul 29-33. Nel secondo periodo uno scatenato Irving tiene a contatto Boston e con l’aiuto di Tatum firma il sorpasso nel finale che fissa il punteggio sul 52-50 all’intervallo lungo. Nel terzo quarto però l’inerzia torna completamente dalla parte di Indiana: le triple di Bogdanovic e Collins regalano agli ospiti il massimo vantaggio (58-70), mentre la squadra di Stevens sembra alle corde e comincia l’ultimo periodo sul 68-79. L’attacco degli ospiti però si ferma improvvisamente ed otto punti consecutivi di Irving valgono il sorpasso (86-82). Indiana reagisce e torna avanti con Bogdanovic (89-91), ma un incredibile parziale di 10-0 negli ultimi due minuti chiude la sfida e regala il successo ai Celtics.

Non basta una prestazione complessivamente positiva dei Detroit Pistons per pareggiare la serie nei confronti dei Milwaukee Bucks. Il terzetto formato da Eric Bledsoe (27 punti), Giannis Antetokounmpo (26 punti e 12 rimbalzi) e Khris Middleton (24 punti) trascina al successo la formazione di Mike Budenholzer con il punteggio di 120-99. Primo quarto decisamente favorevole per la squadra di casa che costruisce subito la doppia cifra di vantaggio e si porta sul 38-27. Nel secondo periodo però gli uomini di Dwane Casey reagiscono trascinati da Kennard e Galloway, fino al canestro di Jackson che vale il sorpasso appena prima dell’intervallo (58-59). L’equilibrio si spezza definitivamente nel terzo quarto, con Milwaukee implacabile al rientro in campo: Antetokounmpo e Middleton salgono in cattedra e il parziale di 35-17 sposta l’inerzia dalla parte dei padroni di casa (93-76). Nell’ultimo quarto la formazione di Budenholzer controlla agevolmente mentre Detroit non può fare altro che arrendersi alla sconfitta.

Nessun problema per gli Houston Rockets nella seconda sfida contro gli Utah Jazz, vinta con il punteggio di 118-98 grazie soprattutto alla tripla doppia del solito James Harden (32 punti, 13 rimbalzi e 10 assist) ed al supporto di Chris Paul (17 punti), Eric Gordon (16 punti) e P.J. Tucker (16 punti). La formazione allenata da Mike D’Antoni scappa quindi sul 2-0 con autorevolezza e personalità, mentre agli uomini di Quin Snyder non basta una buona prova di squadra, con cinque giocatori in doppia cifra. La squadra di casa sposta subito l’inerzia dell’incontro a proprio favore con un primo quarto di grandissima intensità chiuso sul 39-19. La replica degli ospiti in realtà non arriva mai: il divario aumenta ulteriormente prima dell’intervallo (70-44) e il distacco tra le due formazioni non si riduce nemmeno nel terzo periodo (95-67). Soltanto nel finale, con la certezza della vittoria ormai acquisita, Houston concede qualcosa a Utah fino al 118-98 finale.

Di seguito il riepilogo completo dei risultati.

Houston Rockets – Utah Jazz 118-98

Milwaukee Bucks – Detroit Pistons 120-99

Boston Celtics – Indiana Pacers 99-91