I risultati della notte: Milwaukee espugna Boston, Portland piega Denver al quarto overtime

Due le partite di playoff giocate nella notte NBA. In gara-3 della semifinale di Eastern Conference i Milwaukee Bucks battono fuori casa i Boston Celtics per 123-116 portandosi sul 2-1 nella serie grazie a 32 punti, 13 rimbalzi e 8 assist di Giannis Antetokounmpo che si prende solo 13 tiri dal campo ma ne centra 8 e ne segna 16 su 22 dalla lunetta, George Hill e Khris Middleton aggiungono rispettivamente 21 punti in 29 minuti partendo dalla panchina e 20 punti. In questa stagione Giannis ha segnato almeno 30 punti in tutte le trasferte giocate al TD Garden. Boston era avanti di un punto alla fine del primo tempo, 56-55, ma Milwaukee piazza un parziale di 40-31 nel terzo quarto e nell’ultimo periodo raggiunge un vantaggio massimo, 114-97, a 4’53” dalla sirena. Per i Celtics, che ospiteranno anche gara-4 nella notte tra lunedì e martedì, tutto il quintetto di partenza è in doppia cifra con, in particolare, 29 punti di Kyrie Irving e 20 punti e 11 rimbalzi di Al Horford.

Ci sono voluti quattro overtime invece ai Portland Trail Blazers per piegare la resistenza dei Denver Nuggets col punteggio di 140-137 e per portare la serie di semifinale di Western Conference sul 2-1 in proprio favore. Una sola partita nella storia dei playoff NBA si era chiusa dopo 4 supplementari ed è datata 21 marzo 1953 quando i Boston Celtics ebbero la meglio al quarto overtime per 111-105 sui Philadephia 76ers, che allora si chiamavano Syracuse Nationals. I tempi regolamentari si sono chiusi sul 102-102, Portland è stata avanti di 5 nel secondo overtime e Denver di 4 nel terzo. Per i Blazers 34 punti di Jamal Murray e 33 punti, 18 rimbalzi e 14 assist per Nikola Jokic, per i Nuggets inutili i 41 punti di C.J. McCollum e i 28 di Damian Lillard.

