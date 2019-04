I risultati della notte: Milwaukee in semifinale con Boston, Utah resta viva con Houston

I Milwaukee Bucks raggiungono i Boston Celtics in semifinale di Conference chiudendo i conti sul 4-0 contro i Detroit Pistons in quella che è stata, molto probabilmente, la serie più sbilanciata dell'intera post-season. Trascinati da un Giannis Antetokounmpo da 41 punti, 9 rimbalzi e 4 stoppate, i Bucks spaccano la partita con un parziale di 39-23 nel terzo periodo e dilagano nel quarto fino al 127-104 conclusivo: doppia cifra anche per Khris Middleton (18), Eric Bledsoe (16) e Nikola Mirotic (12 dalla panchina). Milwaukee torna così a vincere una serie di playoff per la prima volta dall'ormai lontano 2001, mentre Detroit allunga a 14 la striscia di gare consecutive perse in post-season, un triste ruolino di marcia aperto nel 2008. Per i Pistons non serve il rientro in organico di Blake Griffin, ai box nelle prime tre gare della serie per un infortunio al ginocchio: l'ex-Clippers, partito in quintetto, mette a referto 22 punti con 6 assist e 5 rimbalzi, mentre il top-scorer è Reggie Jackson, con 26 punti e 5 triple a bersaglio.

Nella Western Conference, gli Utah Jazz restano in vita centrando la prima vittoria nella serie contro gli Houston Rockets, un 107-91 maturato grazie al parziale di 31-12 del quarto periodo ispirato da un grande Donovan Mitchell: la star della franchigia di Salt Lake City segna 19 dei suoi 31 punti negli ultimi 12' di gioco. Positive anche le prestazioni di Jae Crowder (18 punti), Ricky Rubio (18 e 11 assist) e Royce O'Neal (doppia-doppia da 11 e 11 rimbalzi dalla panchina). Houston, ferma al 35% complesivo dal campo, ha 30 punti (ma 8 palle perse) da James Harden, 23 con 7 assist e 8 rimbalzi da Chris Paul, 16 da Eric Gordon ma praticamente nulla dalla panchina. Gara-5 è in programma a Houston nella notte tra mercoledì e giovedì, quando i Rockets si giocheranno il secondo match-point per chiudere la serie.

I risultati della notte: