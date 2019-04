I risultati della notte: Milwaukee supera Philadelphia e si prende la Eastern Conference

Soltanto tre partite in programma in questa notte NBA, una delle ultime prima della chiusura della regular season e la definizione del tabellone dei playoff. Nella sfida più attesa uno scatenato Giannis Antetokounmpo ha regalato il successo a Milwaukee sul campo di Philadelphia mettendo così al sicuro la prima posizione della formazione allenata da Mike Budenholzer nella Eastern Conference. Successo importante ma non ancora determinante in tal senso anche per Golden State, che si è imposta con facilità in casa dei Los Angeles Lakers.

Al termine di una sfida avvincente e incerta fino alla fine arriva il successo dei Milwaukee Bucks ai danni dei Philadelphia 76ers per 122-128. Gli ospiti cominciano meglio nel primo quarto (26-30), ma la squadra guidata da Brett Brown ribalta la situazione e chiude in vantaggio il secondo periodo (58-56). Il divario tra le due formazioni rimane sempre piuttosto contenuto, con Embiid che firma il +9 in favore dei padroni di casa a metà terzo quarto (78-69), ma con Antetokounmpo e Middleton che riportano sotto la compagine di Mike Budenholzer prima dell’ultimo periodo (86-82). Nel finale Milwaukee prima trova la parità (109-109), quindi realizza un parziale di 8-0 nell’ultimo minuto che vale l’allungo definitivo. Il grande protagonista dell’incontro è ancora una volta Giannis Antekounmpo (45 punti e 13 rimbalzi), che si conferma uno dei principali pretendenti al titolo di MVP e guida gli ospiti al successo con il contributo di Khris Middleton (22 punti) e George Hill (20 punti). Non bastano a Philadelphia la tripla doppia di Joel Embiid (34 punti, 13 rimbalzi e 13 assist) e l’ottima prova di J.J. Redick (29 punti) e Mike Scott (22 punti) ad evitare la terza sconfitta consecutiva.

Nessun problema sul campo dei Los Angeles Lakers per Golden State Warriors che si aggiudicano la vittoria con un netto 90-108 e compiono un passo avanti importante verso il primato nella Western Conference. Gli uomini di Luke Walton non sono mai in partita e la formazione dei campioni in carica guidati da Steve Kerr prende il largo sin dal primo quarto (12-39) senza rischiare nulla nel resto dell’incontro. DeMarcus Cousins (21 punti e 10 rimbalzi) e Quinn Cook (18 punti) brillano tra le fila della squadra ospite, mentre Johnathan Williams (17 punti e 13 rimbalzi) è il migliore dei padroni di casa. Nella terza partita, del tutto inutile ai fine della classifica dal momento che mette di fronte due squadre già tagliate fuori dalla lotta playoff, arriva il successo dei Sacramento Kings sui Cleveland Cavaliers con il punteggio di 117-104 grazie in particolare a Buddy Hield (23 punti) e Bogdan Bogdanovic (18 punti).

Di seguito il riepilogo completo dei risultati.

Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks 122-128

Sacramento Kings – Cleveland Cavaliers 117-104

Los Angeles Lakers – Golden State Warriors 90-108

